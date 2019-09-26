馬祖觀光開放25周年 戰地變勝境

2019-09-26 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



馬祖觀光開放25年，從戰地變成旅遊勝地。觀光局馬祖國家風景區管理處慶祝馬祖開放觀光25周年及風管處成立20周年，今起一連五天於台北松山文創園區北向製菸工廠舉辦「Matsu 2.0 戰地變勝境」展覽，可一窺馬祖如何由戰地轉型為生態旅遊勝地，將馬祖的美麗深入人心。觀光局長周永暉表示，將把馬祖推動國際，鼓勵日本遊客從松山轉機後到馬祖旅遊。

這幾年馬祖的藍眼淚吸引觀光熱潮，除了藍眼淚之外，不管是東引燈塔、或者莒光的福正沙灘、青帆港、南竿的天后宮，以及北竿的龜島、白沙港，馬祖的美景讓人流連忘返。

周永暉表示，推動馬祖旅遊，除了國內旅遊淡季不淡之外，也要推動國外觀光客到馬祖，鼓勵日本旅客在松山轉機前往馬祖，這是最短的旅程。

另外，周永暉表示，還可以做一個88坑道的打卡探索之旅，或許可以選18個坑道，串接北海坑道、八八坑道等，帶出地方特色。

連江縣政府秘書長張龍德表示，馬祖成為國家風景特定區以來，從第一年觀光客接近零，只有探眷到馬祖，到現在實際的觀光旅客數字已經遠遠超過官方的20萬人，從這幾年海空運量，都可以評估出馬祖的整體發展，觀光客人數增加很多，他也有信心未來發展將更好。

展覽今起至30日於松山文創舉辦，展覽分戰地前線、生態地質、聚落建築、宗教文化及閃耀的日子五大區塊，除了松山文創的展覽之外，展覽也會於11月11日到12月1日在馬祖風管處舉辦。