氣象局：今明天氣不穩定 米塔颱風最快本周生成

2019-09-26 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今明兩天天氣不穩定，中央氣象局提醒，北部、東半部地區容易有斷續降雨以及明顯與史，要特別留意。另外，目前菲律賓東方海面形成一個低氣壓系統，預計本周有機會發展成颱風米塔（Mitag，米克羅尼西亞命名），但應該不會影響台灣。

氣象局預報員陳建安表示，今天晚上到明天一整天，有一個小的東風波動通過台灣地區，使得這段期間天氣比較不穩定，北部、東半部容易有斷續降雨，宜蘭、基隆北海岸、大台北地區容易有明顯雨勢，今晚到明天都要特別注意。

陳建安表示，明天過後則轉成東北風影響的天氣環境，各地天氣稍微穩定，降雨也不那麼明顯。下周二開始，台灣水氣更少，降雨範圍縮小，只剩下花蓮、台東還有些降雨狀況，北部山區也會有些局部降雨，其他地區轉趨穩定。

各地溫度則舒適，陳建安說，北部地區清晨稍微涼，高低溫約21至30度之間，中南部22到33度，日夜溫差會比較大，東半部22到29度。