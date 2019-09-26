彭啟明：光化學反應中南部空品仍差 北、東水氣增

2019-09-26 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明說，過去兩天中南部空氣品質明顯惡化，光化學反應集中在午後持續到晚上，建議盡量減少戶外活動；天氣方面，周末有機會生成颱風，但是否接近台灣等都還言之過早，今年目前為止有17個颱風，與歷史平均的18個接近。

彭啟明在臉書表示，中南部天氣仍持續穩定，過去受本地的汙染且大氣擴散不易，在東北風的背風面，緩慢的風速將汙染物往南傳送，因此南部累積了西半部的汙染。白天時候晴朗天氣下，陽光照射，我們居住的一公里高的低層大氣產生光化學反應，主要是碳氫化合物和氮氧化合物經由陽光照射產生的臭氧，以及衍生的細懸浮微粒。

他說，今天仍舊維持東北風的天氣型態，不過台北都會中午的高溫有機會到30度，相較於前幾天溫暖一些。今天東北部迎風面仍是雲量較多，偶有局部陣雨，明後天到下周一北部的水氣會多一些，屬於偶陣雨的天氣型態，和這兩天秋高氣爽有點不同。

彭啟明指出，先前在關島東南方的東風波熱帶擾動，在過去一天有逐漸發展趨勢，雲圖觀察對流雲團已經逐漸圍繞著低層環流中心開始旋轉，結構仍在整理當中。依據預報模式資料來看，未來有可能繼續發展為熱帶性低氣壓，到周末有機會發展成颱風。

他說，依照目前的太平洋高壓態勢，在琉球到台灣這一帶是一個比較明顯的高壓弱點區域，若4-5天後來到台灣東方海面時，將有逐漸轉偏北移動的趨勢，是否會有機會更為接近台灣仍有待觀察，暫時還不需過度緊張。等到正式發展成熱帶性低氣壓，有機會被命名為颱風時，如果接近台灣附近都還有應變時間。

中央氣象局指出，今天隨著台灣東方海面的水氣逐漸移入，迎風面基隆北海岸及宜蘭將轉為有短暫陣雨的天氣，雨勢可能較明顯，晚上之後甚至有局部大雨發生的機率。

至於北部及花東也會有局部短暫陣雨，降雨機率會比昨天高一些，中南部依舊是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。