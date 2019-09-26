吳德榮：周末熱擾動待觀察 迎風面雨多到下周一

2019-09-26 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今起至下周一台灣附近低層水氣多，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，北部、東北部有局部雨，北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢，下周三左右各地轉為秋高氣爽的天氣。

吳德榮指出，今天迎風面北部、東北部雲量漸增、局部短暫雨的機率愈晚愈高，北海岸、東北部及北部山區降雨較明顯；花東為多雲、偶爾也有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。白天北台灣及東半部氣溫微降，中南部變化不大；早晚各地仍稍涼。今日氣溫：北部20至28度，中部21至31度，南部21至33度，東部21至33度。

他說，明起到下周一除北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢，花東也偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。白天北台灣及東半部氣溫稍降，中南部變化不大；早晚各地氣溫小幅回升、仍稍涼。

他表示，下周二（1日）水氣逐漸減少，北台灣降雨停歇，中部山區、南台灣及花東仍有局部短暫雨。下周三（2日）各地轉乾，為晴時多雲、秋高氣爽的天氣，午後南部山區有零星降雨。

在颱風動態方面， 最新（25日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬，周末菲律賓東北東方海域有熱帶擾動發展，如果被命名，將是第18號颱風米塔。下周日（29日）20時預測圖顯示離台灣尚遠。5天之後兩個模式的模擬，皆因太平洋高壓強度偏弱，模擬路徑大致通過琉球附近海面，轉而撲向日本。吳德榮提醒，由於模式的模擬誤差，有隨時間擴大的特性，故仍應持續觀察最新模式的調整。

中央氣象局指出，今天隨著台灣東方海面的水氣逐漸移入，迎風面基隆北海岸及宜蘭將轉為有短暫陣雨的天氣，雨勢可能較明顯，晚上之後甚至有局部大雨發生的機率。

至於北部及花東也會有局部短暫陣雨，降雨機率會比昨天高一些，中南部依舊是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。溫度方面，早晚稍有涼意，各地低溫約21到24度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約27至30度，中南部仍有32、33度的高溫，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整穿著。

周五至下周一均為東北風的天氣型態，主要降雨是在迎風面的北部及東半部地區，其中東北部地區降雨較全面，容易有局部較大雨勢發生，尤其周五水氣更多，東北部地區甚至大台北都有局部大雨發生機率，請多加留意。至於北部及花東降雨較局部，而中南部則大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，早晚都有秋涼的感覺，各地低溫約21到25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約27到30度，而中南部則稍感悶熱，高溫可達32、33度，日夜溫差稍大。