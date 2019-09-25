資工生寫APP串聯校友資源 助東海大學生找工作

2019-09-25 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



東海大學在教育部青年署108年大專校院職涯輔導成果評選獲金等獎。東海大學表示，校內設「全新築夢園」計畫，結合校友企業、特色企業與學校組成師友團隊，協助學生構築夢想、實踐夢想，將豐富的校友與企業資源導入回饋母校，形成正向循環。

參與「全新築夢園」的資工系三年級學生張子威，籌組以SchoolNet為題的團隊獲得第一名，以APP設計來整合校友資源，更將資源透過大數據分析彙整並串連在校學生與校友服務。其中校友企業的實習或職缺透過APP招募在校學生，讓學生有更多元就業管道，也因此鏈結校友學長姊與在校學弟妹的互動，達到職場經驗的交流分享。

青年署表示，東海大學職涯輔導從職涯探索出發，增進學生自我認知且產生態度的改變，發展對職涯的重視，同時輔以完善輔導制度。其中以「院」為基礎推動職輔，開設職輔相關課程，全校九成的學院參與。

東海大學也開展跨域實習，全校共40名位教職員取得CPAS職涯適性測驗諮詢師證照，協助推動學生職輔。並且建構職涯跨領域導師制度，全校達九成二系所參與，協助在校生、準就業生及校友順利與職場接軌。

東海大學表示，校內的「職涯大使團」已創立16年，招募關注生涯與職涯議題的學生加入，經相關職能課程培訓，協助在校師生的職涯服務。