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資工生寫APP串聯校友資源 助東海大學生找工作

2019-09-25 22:59聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

東海大學在教育部青年署108年大專校院職涯輔導成果評選獲金等獎。東海大學表示，校內設「全新築夢園」計畫，結合校友企業、特色企業與學校組成師友團隊，協助學生構築夢想、實踐夢想，將豐富的校友與企業資源導入回饋母校，形成正向循環。

參與「全新築夢園」的資工系三年級學生張子威，籌組以SchoolNet為題的團隊獲得第一名，以APP設計來整合校友資源，更將資源透過大數據分析彙整並串連在校學生與校友服務。其中校友企業的實習或職缺透過APP招募在校學生，讓學生有更多元就業管道，也因此鏈結校友學長姊與在校學弟妹的互動，達到職場經驗的交流分享。

青年署表示，東海大學職涯輔導從職涯探索出發，增進學生自我認知且產生態度的改變，發展對職涯的重視，同時輔以完善輔導制度。其中以「院」為基礎推動職輔，開設職輔相關課程，全校九成的學院參與。

東海大學也開展跨域實習，全校共40名位教職員取得CPAS職涯適性測驗諮詢師證照，協助推動學生職輔。並且建構職涯跨領域導師制度，全校達九成二系所參與，協助在校生、準就業生及校友順利與職場接軌。

東海大學表示，校內的「職涯大使團」已創立16年，招募關注生涯與職涯議題的學生加入，經相關職能課程培訓，協助在校師生的職涯服務。

擔任「職涯大使團」幹部的行政系學生林香妙說，加入這個社團，可以認識不同科系的朋友，一同齊心協力辦理活動，增進溝通表達的能力，更可以透過參與多元的職涯活動，增加對於不同職業的認識與接觸，服務校友也能與職場產生更深的連結。

學生參與東海大學全新築夢園計畫，透過拜師典禮來對未來指導的企業導師表達敬意。圖／...
學生參與東海大學全新築夢園計畫，透過拜師典禮來對未來指導的企業導師表達敬意。圖／青年署提供
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