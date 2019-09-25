成大出現第三型登革熱 擴大採血

2019-09-25 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



成大校園出現今年首例登革熱本土病例，學生排隊採血篩檢。 圖／台南市衛生局提供 分享 facebook

成大校園出現今年第一例本土登革熱病例，感染的是國內較少見的第三型病毒，患者是博士班學生，住在學校宿舍，由於成大東南亞籍學生相當多，防疫人員認為可能是經由外籍學生感染，昨天在校內擴大採血，已抽血412人，並加強環境噴藥消毒。

台南市登革熱防治中心表示，台南今年的本土病例以感染第二型病毒為主，在105年大流行時也是第二型，全台目前以高雄市的本土病例最多，包括了一、二、四型。東南亞各國則是一到四型都有流行，目前疾病管制局分析境外移入病例結果來看，從第一到第四型，分別是67、104、50、29例，以第二型最多，如果病患交叉感染不同型別的病毒，即易引發重症。

成大表示，這名學生是住在勝六宿舍，上課地點在光復校區，昨天完成噴藥，全校將同步加強清除孳生源，也對宿舍生進行問卷調查及抽血，昨天已抽血412人，今天將會再抽血。

台南市衛生局表示，抽血對象以東南亞籍學生及和病患曾接觸者為主，擔心有症狀不明顯的帶原者。

衛生局是前天晚間確診這名本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱26例，境外移入登革熱有31例。

第26例為30多歲男性，住在東區大學里，近期未出國，9月23日就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，於24日夜間確診為登革熱。

衛生局表示，確診的博士生主要活動地為宿舍及成大校園，研判感染源為宿舍或學校周邊環境，感染來源極可能是境外學生帶入。