最佳少女+年度漫畫 粉紅緞帶雙料奪魁

2019-09-25 20:31 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



正妹少女漫畫家「星期一回收日」雙料奪魁，靠《粉紅緞帶》制霸第10屆金漫獎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 今年金漫獎年度大賞由《粉紅緞帶》奪魁！台灣漫畫界盛事邁入第10屆，台漫愈來愈重視改編與跨界合作，今年有用九柑仔店女主角莫允雯頒獎，還有影視歌多棲名伶李千那獻唱。武俠漫畫大師獲頒特別貢獻獎，最佳新人獎由海瑟北極星吳宇實奪得，漫畫家「星期一回收日」以《粉紅緞帶》奪得少女漫畫獎與年度漫畫獎。

《用九》莫允雯頒獎

25日於文創大樓舉辦第10屆金漫獎頒獎典禮，文化部次長蕭宗煌舉《用九柑仔店》為例，政府前瞻基礎建設預算3年6.4億，及3年3.2億漫畫輔導金，未來還要推出漫畫研究輔導金，絕對不能漏掉台灣漫畫史，淮陰街的漫畫基地有10組創作團體進駐，如《神之鄉》等，這次共102組作品，決選有24件作品角逐9項大獎，9+1十全十美。

特別貢獻獎由游龍輝獲得，他師從陳海洪，是台灣一代武俠漫畫宗師。自嘲最老新人獎的《麵包師之旅》作者陳穩升頒獎表示，文化是國防武力的話，漫畫絕對是最重要的武器。最佳新人獎由《海色北極星》吳宇實獲得。漫畫編輯獎由《人物風流：鄭問的世界與足跡》的洪雅雯獲得。跨域應用獎由《北城百畫帖》Akru獲得，監製Michael代領，他說，未來的挑戰是募資，希望作品能真正授權出去，呈現在大家眼前。

粉紅緞帶最大贏家

單元漫畫獎由《吉利狗與怪怪貓：敖幼祥上癮的漫畫人生》的敖幼祥獲得，責任編輯代領獎表示，問感言卻被出國的敖老師已讀不回，但敖老師常說「畫一張是一張」。隨後文化部長鄭麗君抵達現場，李千那也登台獻唱台、國語兩首歌曲。少女漫畫名家游素蘭頒獎表示，不論性向、只要能感動都是好作品。少女漫畫獎由《粉紅緞帶》的星期一回收日獲得，一上台就爆淚。兒童漫畫獎由《貓、妮妮一起玩》的崔麗君奪得。

少年漫畫獎由《大仙術士 李白》(5)的葉明軒獲得，他說，只要能入圍的都是很棒的IP，希望廠商多多改編成電影，我們需要更多的《用九柑仔店》。青年漫畫獎由《魔幻時刻The Actor》(2)的HOM、柯雁心獲得，柯說本業是影視編劇，很不要臉地覺得自己已經是漫畫界成員了！

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