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倡議20年 國影中心設置條例初審通過 法制化有望

2019-09-25 19:22聯合報 記者張錦弘╱即時報導

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天初審通過「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」，未來若三讀通過，國影中心將可完成法制化，改制為行政法人。

為保護電影文化資產，前行政院新聞局於民國67年成立「財團法人中華民國電影事業發展基金會附設電影圖書館」，民國81年轉型為「財團法人國家電影資料館」，民國103年再轉型為今日的「財團法人國家電影中心」。但文化部認為，國影中心具高度公共性與專業性，組織事務不適合由政府推動，也不宜由民間單位辦理，自105年起推動轉型行政法人。

文化部長鄭麗君指出，國影中心法制化，民間已倡議20多年，這也是她上任之後第一個提出來的草案，也審查多時了，今天能初審通過草案，她真的很感謝各位立委，尤其司法法制委員會與教育文化委員會的支持，很期待能在這個會期三讀通過回應民間20多年來法制化的倡議。

鄭麗君說，國影中心法制化之後，將給它更適合的行政法人組織設計，因為一些電影及視聽文化影像資產，其實都是全民共有的記憶，過去因組織量能受限，不能獲足夠支持，她上任後雖已編列相關影像資產的預算，但其實還需要組織本身專業的成長，若行政法人改制後，文化部會更支持國影中心運作，再持續推動影像資產的修復及國內外的推廣，完整建立電影電視及廣播史，重建我們共同的歷史記憶。

她說，新莊的場館即將在明年底完工，國影中心將會有個新家，後續也在規劃片庫，未來希望給國影中心一個完整的家。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天初審通過「國家電影及視聽文化中心設...
立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天初審通過「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」。記者何定照／攝影
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