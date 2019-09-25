綠色商機無限！未來肉「OmniPork 新豬肉」 獨領風騷

2019-09-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近年環保議題發燒，被譽為未來肉品先驅的植物肉，成為市場新寵兒。看好環保蔬食風潮，Green Monday推出全新「OmniPork 新豬肉」，主打100%純植物製，擬真口感宛如真實豬肉，即日起於JASONS MARKET PLACE現貨販售，吸引粉絲搶購。

「OmniPork 新豬肉」秉持人類、動物、地球三者共贏理念，使用豌豆、非基改大豆、香菇和米製作，強調零膽固醇、低脂肪、低熱量，不添加抗生素及激素，目前台灣部分飯店及餐廳選用入菜，如台北君悅酒店、台北萬豪酒店、上善豆家等。台北君悅酒店宴會廳主廚江協易說，「OmniPork 新豬肉」在口感、風味、黏度與真實豬肉相似，無論蒸、炒、煮、炸都能輕鬆上手。

Green Monday創辦人楊大偉分享，現今全球畜牧業排碳量大，現代人注重環保議題，利用食品生物科技，以植物肉取代動物肉，耗時2年打造「OmniPork 新豬肉」，暢銷於香港、新加坡、泰國等地。