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影／家長注意！抽查嬰兒床逾九成不合格 這項違規最危險

2019-09-25 18:35聯合報 記者張錦弘╱即時報導

嬰兒床為嬰幼兒的主要活動區域，其安全性對嬰幼兒很重要，尤其若嬰兒床容易傾倒或空隙會夾到嬰兒的手腳、甚至頭頸，容易釀成傷害，過去就有小孩子頭部伸入嬰兒床護欄被夾死的案例。

消保處今公布「市售家用嬰兒床及折疊嬰兒床」查核結果，抽樣12件，只有一件IKEA的嬰兒床完全符合規定，多達11件嬰兒床的品質檢測不符合規定、9件標示不合格，整體不合格率92%。

這次檢項目包括品質、標示等兩大項，其中品質包括材料、穩定性、構造、床墊大小檢測項目，消保官王德明指出，不合格率最高的是構造，又以床內部之孔洞、縫隙及開口大小不符合規定最多，可能會夾到孩子的手指、手、甚至頭部，而造成傷害。例如以手指而言，較小的空隙要小於0.7公分才合格。

由於查核不合格率相當高，經濟部標檢局副組長邱美珠表示，已規畫將嬰兒床列為強制應檢驗商品，未來國內產品出廠或國外產品進口時，都要先通過檢驗、貼上標識才能上市，未來業者若逃避檢驗最高罰200萬元，若又被查出不合格，最高罰250萬元，預計10月舉辦業者說明會，相關規定將於11月預告，法規正式公告後，還會給業者約半年緩衝期，預計明年7、8月起將開始執法查核。

至於此次查核不合格的嬰兒床，標檢局已要求業者回收下架，若限期不改善者，將依消保法處以6萬元以上150萬元以下罰鍰。

消保官王德明強調，嬰兒床不一定「貴」就好，此次查核定價4千元以上的嬰兒床都不合格，反倒是IKEA從波蘭進口的SOLGUL嬰兒床，定價才2995元，卻是唯一品質、標示都合格的嬰兒床。

王德明提醒家長，選擇嬰兒床應注意五件事，一是不會倒，床不能輕易搖晃或傾倒翻覆；二是不會卡，任何空隙不能卡住手腳或頭部；三是不易開，上鎖的地方不能容易就打開，以免孩子跌下床；四是不會鉤，不能有容易鉤住繩子或衣服的鉤絆點；五是大小合，床墊不能有讓孩子能伸進去的縫隙。

標檢局人員示範檢測嬰兒床，內部之孔洞、縫隙及開口大小若不符合規定，可能會夾到手指...
標檢局人員示範檢測嬰兒床，內部之孔洞、縫隙及開口大小若不符合規定，可能會夾到手指、頭頸而受傷。記者張錦弘／攝影
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