爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



淡北道路爭議多年。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

明年總統大選在即，爭議長達22年的淡北道路環評案，歷經三次環評專案小組初審、一次環評大會審查，今天下午第四次專案小組初審歷經3小時討論，環評主席、環保署副署長蔡鴻德裁定全案建議通過，不過要求開發單位新北市政府提出與台北市政府協商結果，包含強化說明主要道路的路口、路段分流，與台北市銜接聯絡道路衝擊影響、管制方式、交通改善規畫及PM2.5抵減措施等。

環保署新任環評委員8月1日才上任，14位學界環評委員中符合續任資格的7位學者被換掉6人，由於上一屆環評委員歷經觀塘案、深澳電廠案、淡北道路案，都被認為「不聽話」，因此大規模撤換在當時引發議論，這回雖是淡北道路案第四次審查，卻也是新任委員首次審查此案，引發關注。

新北市政府新建工程處說明，淡北路廊每月有高達719次緊急救護需求，道路上除了必要通行道路、也是緊急救災道路，當地除了鄰河岸、就是山坡地區，路廊開發受到限制，中央各級機關對改善需求一直在研擬方案，公路總局1996年曾提出台二路廊全線高架，但因會衝擊環境景觀遭環評駁回，2009年公總再提出全線拓寬，也因考量拆遷量過大而在立法院認定須停止。

新工處表示，經改善時段性禁止轉向、儀控連鎖、車道配置後，單一路口平均延滯秒差仍達到265秒差，檢討主要原因在於台二線橫交道路過多，通過性車流混雜，真正問題還是在於現況道路容量3770個PCU，無法達到道路通行需求4448次的需求，加上未來目標年人口旅次成長，另也考量淡北大橋、淡海輕軌等周邊建設移轉量，顯見當地問題會持續惡化。

新工處以動畫簡介，淡北道路預定路線起點自淡金路與中正東路口起，南迄台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里，兩端採立體化銜接。可服務每天雙北往返23萬旅次，行駛時間可從13.5分鐘縮短為7分鐘。

環團則在會前在環保署前抗議，強調上一屆環委都有提出塞車轉移到北投無助解決問題、興建道路時間點不對、淡北道路無法解決交通問題等，新北市應退回此案。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，淡北道路對生態、交通衝擊太大，歷經被認定不應開發，重啟環評被撤銷，再到二階環評至今，上屆委員認為有許多疑慮未解，現在是新一任委員不應草率通過，否則有失環評公信力。

交通部公路總局對此案則表示「樂觀其成」；環評委員游勝傑認為路面施工應採滲透性鋪面以減少雨天逕流；環評委員李培芬認為防鳥及措施應先調查當地鳥類資源動態、物種。

環評委員簡連貴認為，新北市在推動國土計畫，應該從國土計畫角度來看，這次必要的公共工程，特別是整體性的看待區域交通路網。另外，淡水河沿岸對視覺景觀，海岸管理法推動過程中，新北市在河口景觀做得不錯，建議有高架路段規畫，一些視覺景觀分析、重要景觀節點，也能適度納入考量。

淡北道路案從1996年開始規畫，2000年被環評大會駁回，2008 年台北縣府宣布改沿河平面道路繼續推動，2011年6月環保署有條件通過環評，環團提出訴訟後，台北高等行政法院2013年撤銷環評結論，2015年新北市府重新送審，並進入較嚴謹的二階審查，去年12月初審建議通過。