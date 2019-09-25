顏清標牌水餃被嫌難吃？ 老饕推爆「這口味」完勝

2019-09-25 19:37 聯合新聞網 綜合報導



台中大甲鎮瀾宮董事長「顏清標」今年開始賣起冷凍水餃，一上架便引發網路極高討論。 聯合報系資料照／記者江佩君攝影 分享 facebook

台中大甲鎮瀾宮董事長「顏清標」近年拓展事業版圖，對吃講究的他創立品牌「標太郎」冷凍水餃，一上架網路討論度就飆高。日前一名網友PO文表示「如果買了之後覺得不好吃，能找代言人反應？」，貼文引起網友熱烈討論。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」貼文，寫道「晚上買了一包水餃，如果拆封食用了，發覺不好吃，能找代言人反應嗎？！」，該名網友附上照片，仔細一看，是高麗菜口味的「標太郎」冷凍水餃，上面還有代言人顏清標大力比讚的圖示。

綜合媒體報導，喜好美食的顏清標花費近1年研發的「標太郎」冷凍水餃，今年3月正式上架，標太郎冷凍水餃總共有2種口味，泰式打拋豬加入九層塔等特殊香料，拿辣椒及醬油等拌炒。高麗菜水餃則用彰化、雲林有生產履歷的高麗菜入餡。

貼文一曝光引發網友熱烈迴響，不少人開玩笑表示「你敢找他，我另買十包送你，品牌任你選」、「可以啊，有機會獻身當水餃」、「珍惜生命，從不抱怨開始」、「想住海景第一排？」。

這則貼文也釣出購買過水餃的消費者回應，大部分反應都不錯，「高麗菜普普，打拋豬才是美味」、「我吃過打拋豬的，蠻好吃的~」、 「好吃～但是打拋豬口味更好吃」、「我覺得不錯吃耶，不過太小顆了..」、「改成用炸的方式吃，你會發現不一樣」。

一名網友發文表示「買了之後覺得不好吃，能找代言人反應？」，並附上顏清標研發的水餃包裝。 圖擷自爆廢公社 分享 facebook