100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



幸運兒購買10元報紙，順利將千萬統一發票大獎帶回家。記者徐力剛／攝影 分享 facebook 想成為千萬富翁不是夢，財政部今日公布最新7、8月「統一發票」中獎號碼，有人在小7購買10元報紙，順利抱回千萬將金，堪稱本月幸運星。

據統計，本期超商中獎者，「統一超商」獲獎者有2位千萬大獎、4位200萬得獎者；及「雲端發票專屬獎」2位百萬得主。其中獲得千萬大獎者，一人在台北市松山區民復門市購買10元報紙，另一人則在高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等。

特獎200萬元有4位得獎者，包含一人在金門縣金沙鎮陽翟門市購買63元零食、巧克力；一人在新北市永和區添丁門市購買25元飲品；一人在新竹市竹城門市購買共82元飲品、牛奶與飯糰；一人在苗栗縣公館鄉館福門市花費10元買紅茶。

雲端發票專屬獎百萬得主，有一人在新北市蘆洲區華安門市消費116元；一人在基隆市極上門市購買55元商品幸運獲獎。

「全家便利商店」不落人後，開出1組特別獎1000萬元，幸運民眾在台中大雅清泉店花費225元，購買奶茶及民生用品，將千萬大獎帶回家。特獎200萬元在北市興德店開出1組，消費40元購買FamilyMart Collection冷壓椰子水乙瓶。