雙城健康論壇／糖尿病人激增 智能管理監控併發症

2019-09-25 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡怡真 ╱即時報導



25日聯合報與上觀新聞舉行「台北‧上海健康講壇」，兩岸糖尿病權威在會議上都提出，面對高齡社會，得利用人工智能進行糖尿病監控，才有辦法系統化的管理糖尿病的併發症。目前上海市已成立糖尿病視網膜篩檢平台，就是利用人工智能進行視網膜的診斷；而台中榮總則針對住院病人進行儀表板血糖控制，以紅綠黃燈顯示病人血糖控制情形。

上海市糖尿病研究所所長賈偉平指出，中國有1.18億糖尿病人口，已成全球罹患率最高的國家，上海市花了1.17億人民幣成立上海市糖尿預防和診治服務體系，成立3年公衛篩檢的建制計畫，將上海三級醫院分級分功能來進行糖尿病管理，最基層的社區衛生中心負責篩檢，醫學中心負責困難併發症檢查及治療。

為了讓基層醫師有能力進行普篩，首先上海市240個社區約1200名醫護人員，得進行糖尿病認知及標準化篩檢的培訓。總計約有101萬人喝糖水普篩，找出32.5萬高危險群進行糖尿病篩檢，更找出11.4%約37084的新病人。

賈偉平指出，我們也同步進行併發症的調查，上海市總計篩選了1/3、約22萬的糖尿病人進行四大併發症的篩檢，發現腎功能不好的人有14788人，約7.03%的比例；重度視網膜病變約1.91%，也有24%糖友有周圍神經病變，下肢血管病變者則佔10.56%。

為了詳細掌控患者情形，賈偉平還成立上海糖尿病視網膜病變網篩查平台。賈韋平指出，在中國有註冊的眼科醫師只有2.7萬人，但是病人高達1.18億人，一個醫師要照顧4000名患者，需要科技智能的輔助。

目前上海市已有20萬人糖尿病患者進行眼睛篩檢，已有80萬918張的眼底片，這些資料全上人工智能系統後，Deep DR系統也就會開始深度學習糖尿病視網膜的分級診斷，經過反覆訓練後，就會自動生成臨床的診斷報，這套系統也加入國際聯合實驗室，進行發展中國家的糖尿病篩檢上。

台中榮民總醫院院長許惠恒指出，糖尿病確實得系統化管理，也非個人的事，得到了反而要高興，因為全家人必需配合著健康生活。在台灣，依107年健保醫療費對慢性病的支出，糖尿病就名列第2名，有146萬人治療吃藥，而名列第一名的慢性腎病，也有一部份是糖尿病引起的，顯然高血糖嚴重威脅著民眾的健康。

許惠恒也同意，要控制糖尿病及其心腎的併發症，系統化的智能管理是有必要的，以中榮為例，除了進行整合醫療資訊平台，還結合社區服務網，民眾要出院時，會告知家附近糖尿病專科醫師，並把病人轉介到基層診所，也會邀請基層醫師在病人出院前，先到醫院與患者碰面，讓雙方對未來的治療追蹤有更好的成果。

為了讓民眾更主動關心自己的病情，台中榮總只要申請，就能自動查詢抽血報告，讓民眾在網站上就知道數值，隨時監控自己的血糖值，目前每個月有2000人次使用，滿意度高達九成以上。

在住院患者的血糖控制上，台中榮總也有方法，就是利用大數據來監測，讓住院病人的血糖值上雲端，以紅綠黃燈顯示，若控制良好就是綠燈。許惠恒表示，經由這種儀表板的控制，能讓醫護人員更積極面對血糖控制。