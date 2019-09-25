係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣近期不少村里群組，流傳客庄秋冬旅遊加碼訊息，透過手機登入下載「浪漫客App」，就可以獲得一組新台幣600元的電子旅遊券，客委會今天證實電子旅遊券措施，並說明將自10月1日推出，且國內遊客須到非戶籍地的客庄旅遊，才能消費電子旅遊券，每人限領取一次，可到全台11個縣市70個客家文化重點發展區內使用。

客家委員會表示，為配合行政院擴大秋冬國旅方案，自108年10月1日起加碼推出「369浪漫客庄秋冬遊」電子旅遊券促銷方案，只要至客委會全球資訊網下載「浪漫客App」，登錄身分證字號、手機號碼及戶籍地等基本資訊，通過手機簡訊驗證，即可獲得一組新台幣600元的電子旅遊券，每人限領取一次，使用期限至109年2月底止。

為鼓勵國內外遊客至客庄旅遊，客委會發放的369浪漫客庄電子旅遊券，僅限於全台11個縣市70個客家文化重點發展區內使用，遊客只要到客委會合作貼有「客庄友善店家」標章的店家消費，結帳時出示電子旅遊券及身分證件，即可現場折抵消費金額。

電子旅遊券一組包含6張100元面額的QR code，消費每滿100元可折抵1張，最高可一次折抵600元，也可以分次、不同店家折抵，但不得兌換現金或找零；除國民旅遊外，也開放國際觀光旅遊團客，可透過旅行社業者統一申請，憑券至客庄餐廳享用客家料理。