雙城健康論壇／與癌同行 中醫傳授防癌實用保健法

2019-09-25 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



癌症是危害兩岸華人健康的主要原因，癌症不僅蟬聯台灣十大死因之首長達37年，中國大陸不論大城市、中等城市或小城市，近年致死率前三名的癌症也分別是肺癌、肝癌及胃癌。上海中醫藥大學附屬龍華醫院腫瘤一科主任醫師楊金坤今天在「慢『調』斯理養出健康─ 雙城健康論壇」指出，精神壓力與癌症息息相關，保持樂觀才是防癌不二法門。

腫瘤發病是一個相對漫長的過程，健康的生活方式對預防腫瘤發生具有非常重要的意義。世界衛生組織（WHO）提出，合理飲食、適量運動、戒煙限酒、心理平衡等健康四大基石概念，對於預防癌症同樣重要。楊金坤說，隨著醫療進步，癌症存活率延長，「罹癌其實不可怕」但早期診斷仍是關鍵。

除對癌前病變的充分認識和積極治療並定期參與癌症篩檢，楊金坤也提醒，適當的運動、勞作可以促進衛氣營血在經絡中的流動，使氣血流通，津液輸布全身，各組織器官都得到營養，從而使臟腑生命活力旺盛，肌肉健壯，筋骨堅強，耳聰目明。建議中老年每周運動3次以上，每次30分鐘以上。

適當的休息、充足的睡眠，可以促進精氣神的相互滋生，可積精生氣、養氣化神、全身固精。良好飲食習慣也不可忽視，楊金坤建議，「不吃食品、吃食物」是原則，落實多吃蔬菜和水果，注意纖維素的攝入，同時要適當控制脂肪、蛋白質的攝入，少吃辛辣、過鹹、過酸食品，盡量不吃烤物，食物以蒸煮料理為主。