提升外籍看護工品質不積極？ 官員：對

2019-09-25 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



外籍看護一直以來台灣長照家庭的「標準配備」，日前政府也釋出利多，宣布聘僱外勞照顧重度失能者，也能申請喘息服務，預計17.9萬人受惠。但是衛福部和勞動部卻坦承針對外籍看護工職前受訓未做好課程把關。

依據勞動部規定，外籍看護工來台前須在當地完成90小時的照顧服務員職前訓練，並據以作為申請入國簽證來台工作所需的專長證明。今（25）日立法院衛環委員會中立法委員林靜儀針對此問題，質詢部會是否有實地查核課程內容以及受訓時數。然而勞動部進表示仲介所呈報的皆為合格訓練單位。後經林靜儀進一步詢問，才坦承未實際派員至當地了解。

另外，林靜儀表示政府雖提供外籍看護工作者補充訓練，然而在2018年勞動部開辦的480班集中訓練中，卻無人報名，到宅訓練也僅2人申請。林靜儀當場詢問是否對提升外籍勞工的照護品質未有積極作為，勞動部常務次長林三貴竟當場回答：「對。」