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雲林沿海罹癌率增 衛福部擬與長庚談健檢規劃

2019-09-25 16:04聯合報 記者羅真╱即時報導

立法院今日召開社福及衛環委員會，立委蘇治芬援引研究指出，濁水溪沿岸、台塑六輕工業區附近居民的健康風險均較高，要求衛福部與長庚醫院雲林分院共商，提供當地居民更多健檢資源。對此，衛福部長陳時中承諾將於兩周內與長庚醫院討論，看看如何提供適當計畫照顧高風險地區居民。

立委蘇治芬質詢時援引監察院報告指出，濁水溪揚塵嚴重影響沿岸居民健康，衛福部過去補助辦理的健檢就發現，雲林縣有222人肺功能異常，占總檢查人數的7.3%；彰化縣肺功能異常更高達567人，占調查人數的27.21%。

蘇治芬說，應該被保護的對象還包括台塑六輕附近的居民。政府委託研究顯示，六輕營運後造成十公里以內地區傳統空氣汙染與致癌性空氣汙染問題惡化；在當地住滿五年的居民，其尿中的石化工業指標金屬以及多環芳香烴代謝物1-OHP濃度增加，也讓居民的肺肝腎功能、血液與心血管系統等受到顯著影響。

此外，蘇治芬提到台灣大學執行的「鄰近石化工業區居民癌症顯著增加：十二年回溯性世代研究」。這篇追蹤兩千餘人的研究顯示，六輕營運後十到十二年，台西、麥寮居民的癌症年齡標準化發生率達每年每千人4.44人，這個數字是居住離六輕較遠居民的1.79倍，也高於全國平均。研究團隊進一步以統計方法校正可能影響數據的因子（像是接觸菸酒檳榔、運動、飲食、家裡是否燒香、是否住在馬路邊等），結果仍顯示，台西、麥寮居民的癌症發生率是其他人的1.29倍。

蘇治芬說，過去雲林縣政府曾與台塑六輕達成協議，補助麥寮居民至長庚醫院雲林分院作健檢，健檢對居民的助益明顯。衛福部不妨也找長庚醫院雲林分院談，像是看看是否能增加健檢儀器設備、是否將鄰近居民納為低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢對象等。

對此，衛福部長陳時中表示支持，將責成國健署於兩周內與長庚醫院談，「看看政府部門、長庚醫院分別能作些什麼事，看看如何提供恰當方案，來照顧這些濁水溪沿岸或麥寮地區的高風險居民」。

衛福部長陳時中今日答詢表示，衛福部將於兩周內與長庚醫院雲林分院討論，看看如何提供...
衛福部長陳時中今日答詢表示，衛福部將於兩周內與長庚醫院雲林分院討論，看看如何提供適當計畫照顧高風險地區居民。記者羅真／攝影
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台大公衛學院過去執行的十二年回溯性世代研究顯示，住家鄰近石化工業區的居民癌症發生...
台大公衛學院過去執行的十二年回溯性世代研究顯示，住家鄰近石化工業區的居民癌症發生率顯著增加。圖為本報過去採訪整理資料。
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國健署署長王英偉今日受訪表示，LDCT有機會成為肺癌高風險群的篩檢工具，但「誰是...
國健署署長王英偉今日受訪表示，LDCT有機會成為肺癌高風險群的篩檢工具，但「誰是高風險群？」有待研究。雖然許多證據顯示空汙有害人體，但單就肺癌，還沒有明確證據顯示空汙直接導致肺癌。本報資料照片
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六輕長庚蘇治芬

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