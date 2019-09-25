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肥胖基因找到了 抑制活性將發展酵素

2019-09-25 17:42台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

中研院於25日發表肥胖基因研究成果。（photo by 中研院）
中研院於25日發表肥胖基因研究成果。（photo by 中研院）
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肥胖真的可以從基因改變！中研院於25日發表了一「減肥治療新發現：燃燒脂肪的關鍵」研究成果，未來藉由抑制Naa10p基因的活性可以抑制肥胖。研究員以「基因剔除」小鼠作實驗發現，剔除基因後的小鼠有過瘦的情況，比對過往Naa10p突變患者的案例確認此研究。

研究源起

中央研究院基因體研究中心研究員阮麗蓉於2010年即發現，Naa10p的表達過量會抑制抑癌基因的表現，導致細胞癌化。中研院團隊則將實驗小鼠的Naa10p基因剔除，結果發現剔除小鼠明顯瘦小，且「米色脂肪細胞」反應增加，此細胞能夠消耗脂肪產生身體熱能。

阮麗容表示：「Naa10p基因是『米色脂肪細胞』的煞車，少了此基因阻礙，『米色脂肪細胞』可以大大生成，吃了高脂肪食物也不會變胖，將來若能進一步發展成酵素，能直接想瘦哪裡就瘦哪裡。」

藥劑副作用

Naa10p是胚胎發育所必須的基因，但若過量會導致細胞癌化等問題，而過往也有此基因突變後造成嚴重發育遲緩，其中一種突變導致的發育遲緩稱為奧格登症候群(Ogden Syndrome)。罹患奧格登症候的病人活不過一歲半，僥倖存活的病人則都有智能障礙的問題。

阮麗蓉指出：「雖剔除Naa10p基因可以促進『米色脂肪細胞』反應，但此基因不可從胚胎就剔除，因為其為嬰兒胚胎發育所必須。」她表示，成熟狀態後的剔除，在小鼠身上則沒有看到遲緩或變笨的情況。

中研院學者李振誠說：「目前知道高脂肪食物會增加Naa10p的活性，像是大麥克這種熱量過高的食物。」這項研究也被國際知名期刊《分子細胞》刊登，並有專文報導。也參與研究的台大醫師則表示：「此研究結果未來有機會發展成抑制劑，但無論第一線的藥物再好，都不宜太依賴。」

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基因脂肪中研院

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