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失智≠失能 患者拍IG秀自己

2019-09-25 16:03台灣醒報 記者張元融╱台北報導

輕度失智症患者白婉芝女士，現場在衛福部新聞發布室錄製一分鐘的IG短片，為失智加油...
輕度失智症患者白婉芝女士，現場在衛福部新聞發布室錄製一分鐘的IG短片，為失智加油打氣。（photo by張元融／台灣醒報）
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「得失智的人，只是腦筋打結了！」衛福部國民健康署25日與失智症協會舉辦記者會，宣傳月底在華山的失智症體驗活動、Instagram失智友善短片活動。失智症推廣大使白婉芝女士誠懇地說：「沒有人會願意承認自己失智，他只是腦中的海馬迴不見了，就像電腦當機，不會傳染的。」

辦活動破除迷思

為響應國際失智症協會發起的錄Instagram短片聲援失智者活動「Let's Talk About Dementia（大家談失智）」，國健署將於28、29日在華山文創園區舉辦「失智友善心連心，憶起邁向心希望」活動，現場安排失智者「導師」教導民眾舞蹈、畫畫、麻將和木工等體驗活動，還有由失智者服務的Young咖啡限定店。

9月是國際失智症月，全球已有上百國家辦活動響應，承辦此次活動的台灣失智症協會表示，活動安排失智者教民眾，希望能提升台灣社會對失智症的關注，打破舊有迷思。會場也會有「記憶健檢」、「失智症互動體驗」等展間。記者會主持人、失智者邱孟暉先生說：「讓我們一起共創失智友善的台灣！」。

仍然可正常生活

3年前被診斷出輕度失智的白婉芝女士（71歲），現場在衛福部新聞發布室錄製一分鐘的IG短片，神采飛揚地對網友說：「大家都以為失智症什麼都不會，其實我們可以做很多事：像是我會參加會議討論重要議題，平常都在教會唱詩歌、在失智症社區據點同姊妹淘跳舞。」

白婉芝接著說：「失智的人，可以從事自己專長的活動，例如芳香療法、旅行，找朋友到處做志工。」她強調，「不是說失智後就什麼都不能做了，我們大家一起走出來喔！」並標註#Let's Talk About Dementia，輕鬆上傳IG。

失智大使打桌球

國健署也請到失智者黃勝昌（68歲）分享，他過去在職場時逐漸喪失方向感、猜忌懷疑、記憶力退化，一開始以為這只是健忘，錯失了及早治療的機會，經歷過沮喪期後，他在「失智症照護服務」的支持下，現已是失智推廣大使，直接在新聞室外擺張桌球桌，邀衛福部次長薛瑞元與他單挑打桌球。

【更多精采內容，詳見

失智症衛福部國健署

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