屈公病持續延燒 新北中和淨山清除病媒蚊孳生源

2019-09-25 15:52 中央社 新北25日電



新北市中和區國強嶺自4日封閉至今3星期，但屈公病疫情仍持續發生病例，累積至今17例。市長侯友宜今天在市政會議強調，不可掉以輕心。中和區今天動員消毒與清除病媒蚊孳生源。

新北市中和區的屈公病群聚事件陸續發布確定病例，侯友宜今天上午主持市政會議，聽取新聞局長蔣志薇的輿情分析，他說，中和區的屈公病疫情已經有17例，提醒衛生局與中和區公所等防疫團隊，千萬不能掉以輕心。

疾管署9月4日宣布新北市中和區發生今年首起本土屈公病群聚，病毒來源為緬甸病毒株，且個案發病前曾前往國強嶺步道，衛生單位已緊急封鎖國強嶺8條步道，避免疫情擴散。

隨著本土屈公病疫情擴大，甚至有病例就醫7次難確診，隨疫情延燒，圓通寺一帶步道20日全面封鎖。

市府副秘書長邱敬斌今天率領團隊至防疫管制區的牛埔山靠近國強嶺與圓通寺間的步道，淨山清除病媒蚊孳生源，希望可有效控制屈公病疫情。

衛生局長陳潤秋說，牛埔山靠近國強嶺與圓通寺間的步道已列為防疫管制區限制進入，市府持續動員中和區全面清除社區環境孳生源與噴灑消毒。

由於管制區域內多菜園，且堆放大量儲水容器，環保局與所屬中和區、永和區、新店區清潔隊及直屬隊，全面動員希望可以壓制疫情。