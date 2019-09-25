人為什麼不健康？調查報告：睡不夠、滑手機

2019-09-25 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



人類健康生活的最大挑戰是什麼？調查報告顯示第一名是睡不夠，第二則是花太多時間在滑手機和社群媒體，第三則是缺乏健康動機。 圖／ingimage 分享 facebook 人類健康生活的最大挑戰是什麼？資誠聯合會計師事務所今天發布《重視健康促進迫在眉睫》報告，調查發現，第一名是睡不夠，第二則是花太多時間在滑手機和社群媒體，第三則是缺乏健康動機。

雖然有43％的受訪者認為，自己應該負起讓自己更健康的責任，但可悲的是，2成受訪者負擔不起吃健康食物或上健身房等健康的生活方式；2成受訪者則表示忙到沒時間讓自己變得更健康。

「全球健康生態系的利害關係人必須立即採取行動，」資誠表示，全球有越來越多疾病，是由我們的行為和健康的社會決定因素所引起，這些疾病可能同時影響富裕國家和貧窮國家的醫療預算，同時降低現代醫學改善生活的能力。

資誠表示，健康的社會決定因素是指在我們生活和工作中，與社會、經濟和環境相關的因子，如教育狀況、人際關係、經濟能力、生活環境和飲食營養等，這些因素影響健康促進的成效。

報告指出，臨床醫療雖然重要，但對於個人健康僅有20%影響力，其他重要的決定性因子包括社會經濟背景（40%）、生活習慣（30%）、及居住環境（10%）。例如，肥胖導致罹患糖尿病、心血管及癌症等慢性病風險提升，是全球性的健康議題。

據OECD統計數據，2015年全球有53.9%人口過重，台灣則有44.7%人口過重，高於日本及韓國。預測到2025年，許多國家的過重及肥胖率將超過68%，造成慢性病相關醫療支出急遽增長。

資誠會計師事務所副所長暨生技產業發展團隊負責人曾惠瑾表示，全球醫療健康產業正面臨巨大的變革，許多國家政府正在重新調整健保支出資源，從臨床醫療與照護，轉變到疾病預防與健康促進。

曾惠瑾指出，醫療體系若不能改變服務提供的思維，即使有再創新的治療方式或藥物，將徒增更多醫療資源的浪費，卻在增進使用者健康上事倍功半。

以美國為例，國家健保機構（CMS）自2019年1月起修改健保經費給付範圍，從過去「直接醫療支出」，擴大到「診斷、預防、治療疾病相關支出」，資誠預測，健保投入生活環境、心理健康、和食品營養領域，將為美國省下每年高達5540億美元的直接醫療支出。

報告指出，疾病未發生前，平常人不會警覺健康促進的重要性，透過五步驟，可協助健康生態系利害關係人推動健康社會決定因素，包括：建構群體意志、發展標準化並可調整的架構、產出數據洞察及發揮決策影響力、納入社群參與與反映社群心聲，以及衡量成效並重新調整。

資誠生技產業發展團隊暨普華國際財顧執行董事翁麗俐指出，單靠醫療無法確保提高人類健康水平，需要透過跨界結盟合作。如全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）於2018年9月以7.53億美元完成收購美國線上藥局PillPack，將線上藥局模式跟Amazon的電商及智慧家庭系統結合，將醫藥帶進消費者的日常生活。

翁麗俐呼籲，健康生態系必須重視健康的社會決定因素，透過早期介入，有機會預防或阻止慢性病的進展，尤其是肥胖和糖尿病。健康生態系中的所有參與者必須共同努力，不僅要治療疾病，還要解決疾病的根本原因。

《重視健康促進迫在眉睫》調查報告由PwC Health Research Institute進行，共有來自澳洲、中國、德國、印度、日本、阿拉伯聯合大公國、英國和美國共8個國家約8000位受訪者，受訪時間為2019年4月至7月。