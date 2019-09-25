秋冬補助、夜市券後 交部擬再推溫泉優惠「買一送一」

2019-09-25 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長林佳龍。聯合報系資料照片／記者董俞佳攝影 分享 facebook 繼秋冬國旅、夜市獎助後，交通部觀光局研擬續推溫泉優惠。據了解，交通部長林佳龍上周到南投與中部觀光業者座談時，多數業者都肯定這次秋冬國旅補助，確實為觀光業注入強心針，為進一步刺激國旅，交通部預計10月起補助溫泉業者推出「買一送一」優惠方案，盼鼓勵更多國旅人次，並提振旅宿及溫泉業者經營情形。

交通部長林佳龍上周四赴南投出席公務行程後，與中部觀光業者座談，與會業者多肯定國旅秋冬補助，納入觀光工廠、休閒農場與遊樂區，確實有助於業績提升，特別是身為觀光大縣的南投縣，有500家業者加入，效果更加顯著。

九族文化村副董事長張協權在會中表示，原本9月因學生過完暑假剛開學，所以為傳統的旅遊淡季，但這次政府接受業者建言，在國旅秋冬遊納入遊樂園，發揮1個小孩帶3個大人的效益，剛過完的中秋節連假，業績至少成長一成以上，估計因此多吸引7、8000名遊客，成效卓著。

溫泉觀光協會理事長李吉田則肯定林佳龍接地氣，上任多次與業者座談，並且逐一落實業者訴求，而時序已經接近秋冬，他也建議比照遊樂園的成功模式，提供溫泉優惠給國人，刺激溫泉飯店及周圍景點的景氣。

據轉述，李吉田在前次座談，已當面向林佳龍建議發送溫泉券，林也已允諾研議。林佳龍上周座談時則有備而來表示，溫泉產業有實質帶動各地觀光的效益，觀光局已研擬措施，10月之後應該就可以上路。

根據觀光局內部研議，將以秋冬國旅獎助的方案4補助公協會辦理旅遊推廣活動（一個公協會最高100萬），補助北中南東各溫泉區協會，分10、11、12月推出「買一送一」的優惠，並透過分區的規劃接力推廣各溫泉區，強化對偏遠地區溫泉的行銷及協助，以達國旅推廣的目標，相關方案的規定與細節，觀光局也預計明日赴中華民國溫泉觀光協會的會員大會，向溫泉業者說明。

林佳龍上任後多次與觀光業者座談，並逐漸落實業者的建議，包括減徵1年遊覽車汽燃費政策，全國商業總會理事長賴正鎰等與會人員予以肯定；花東機場國際航線降落費、地勤費優惠、旅行社申請補助團數由20團放寬至30團等，獲觀光業者肯定。