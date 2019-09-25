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台南爆今年首例本土第三型登革熱 個案傳染期去過台中

2019-09-25 13:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

事隔近三周台南再添本土登革熱個案，疾管署今公布，台南市東區新增1例本土登革熱病例，為大學里30多歲男性，感染登革病毒第三型，與台南市今年本土病例型別第一型、第二型不同，初步研判個案於台南市東區感染的可能性較高，感染源待釐清。個案傳染期曾在台中市活動，疾管署已要求台中市政府衛生局進行防治工作。

疾管署副署長羅一鈞表示，該男因出現發燒、頭痛、肌肉關節痛及眼窩痛等症狀曾分別於9月21日至23日就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，於昨晚確診感染登革病毒第三型，為台南市今年首度出現登革熱第三型本土病例，因此感染源調查中。目前個案住院防蚊隔離，同住接觸者無疑似症狀。

個案近期未出國，住地和平時活動地均以台南市東區為主，周末會返回台中市南區老家，初步研判個案於台南市東區感染的可能性較高。但男子發病的頭三天曾於台中市活動及就醫。

除台南市政府啟動防疫作業，台中市政府也主動於個案確診後展開各項防治作為，包括個案台中住處及活動地周邊環境孳生源清除、化學防治、疫情調查及接觸者健康監測等，避免疫情擴大。

今年截至目前國內累計86例本土登革熱病例，仍以高雄市56例居冠，其次則分別為台南市26例、新北市2例，及桃園市、台北市各1例。另有394例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多，今年登革熱第三型個案以來自菲律賓、印尼為主。

羅一鈞提醒，雖近日因入秋氣溫涼爽，但溫度仍利於病媒蚊生長，且近期各地偶有降雨，提醒民眾不可掉以輕心，應持續加強防蚊措施，並落實環境巡視與孳生源清除，確保自身及周遭親友健康。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

台南市東區今年首度出現第三型本土登革熱病例，疾管署防疫人員前往個案活動地周邊進行...
台南市東區今年首度出現第三型本土登革熱病例，疾管署防疫人員前往個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱台中市東區

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