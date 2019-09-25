成大校園出現登革熱病例 學生排隊篩檢

2019-09-25 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大校園出現今年第一例本土登革熱病例，患者是博士班學生，住在學校宿舍裡，由於可能是在校園內感染，台南市衛生局上午擴大採檢，要求東南亞籍學生及曾經接觸這名患者的師生，都必須進行篩檢，累計到中午已經篩檢400多人。

衛生局昨天晚間再確診1例本土登革熱病例，衛生局表示， 截至目前台南市確診本土登革熱病例數26例，境外移入登革熱病例數31例。

第26例病人為30多歲男性，無慢性病史，居住地在東區大學里，近期未出國，9月21日出現發燒、頭痛及關節痛症狀，當日至診所就醫；9月22日出現眼窩痛再至原診所，醫師建議至醫院就醫，其於9月23日至醫院訧醫，經登革熱NS1快篩陽性進行通報，於9月24日夜間確診為登革熱(PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性)，病毒型別為第三型。

由於個案家在台中，上週六返回台中，目前在台中住院治療中，同住家人無疑似症狀。

衛生局表示，個案主要活動地於居住地(宿舍)及成大校園，研判感染源為宿舍或學校活動地周邊環境，感染來源極可能是境外學生帶入。

登革熱防治中心已於9月23日針對個案宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除。9月24日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除。並規劃於9月25日進行宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除。