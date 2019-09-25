首波合格胃藥名單公布 食藥署：三階段藥品製程檢測

2019-09-25 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



食藥署針對疑似含致癌成份胃藥要求藥廠預防性下架，並啟動全面清查。今天公布24日前完成檢驗並恢復供應的藥品清單。

食藥署日前要求我國販售的含「雷尼替定」（ranitidine）的38款胃藥立即停止販售，今日公布確認檢驗合格，即日起恢復供應銷售的藥品2項，共12批，包括生達胃恩利膜衣錠150毫克及悅擬停膜衣錠150毫克，批號分別是TR020145、E72-0100、E72-0101、E72-0102、E72-0103、E72-0104、E72-0105、E72-0106、E72-0107、E72-0108、E72-0109、E72-0110。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，依據檢驗進度，將於每天下午更新恢復供銷之藥品名單。

另外，針對自高血壓藥到本次胃藥屢傳藥品含致癌成份，立委蔣萬安今也於立法院衛環委員會中質詢衛福部有無其他改善措施。食藥署表示已整理出34項製程，要求相關廠商進行檢驗。