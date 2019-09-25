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中研院：抑制Naa10p 可控制飲食肥胖

2019-09-25 11:47聯合報 記者簡浩正╱即時報導

肥胖是國人常見問題， 而肥胖症與糖尿病、心血管疾病、中風和癌症等疾病相關；其中，飲食誘導的肥胖長遠更影響民眾健康和經濟。中央研究院基因體研究中心最新發現，肥胖症和人體內一種基因Naa10p表達過量有關，若抑制人體脂肪組織中的Naa10p的酶活性，將可控制飲食誘導性的肥胖。研究成果更登上國際知名期刊。

中研院基因體研究中心研究員阮麗蓉表示，她與團隊研究發育及疾病中的轉錄與表觀遺傳調控，其中Naa10p是人體發育時的重要蛋白質，但過量的Naa10p會導致肥胖、癌變等可能。

阮麗蓉說，從過往研究已知，Naa10p突變會導致發育遲緩、智能障礙外，嚴重者更出現奧格登症候群的罕病患者，多數活不過一歲半，其特徵是皮下脂肪很少；此外，人體內主導耗能產熱的米色脂肪細胞（beige fat）能增強能量消耗，但若發生缺陷，反致儲存脂肪的白色脂肪組織擴張，引發飲食誘導性肥胖。

團隊成員、主要執行實驗的中研院博士後學者李振誠表示，人體中米色脂肪細胞的功能為燃燒脂肪、產生熱量，而使體重降低；因此他與團隊透過小鼠實驗，了解Naa10p是否與脂肪生成和代謝相關。團隊利用全身和脂肪專一性剔除Naa10p的小鼠，與高脂肪飲食小鼠做對照，驗證是否影響米色脂肪細胞分化、抑制能量消耗；結果發現，剔除Naa10p基因的小鼠不僅明顯瘦小，也促進米色脂肪細胞的生成及產熱，預防高脂肪飲食引起的肥胖。

同時，團隊也和台大醫院內科部醫師莊立民、張以承合作，檢驗Naa10p與人類肥胖的相關性。研究也發現，人類Naa10p的基因表現量，也與肥胖成正相關。

李振誠說，此研究證實，Naa10p蛋白是導致民眾肥胖的機制，除是嬰兒胚胎發育所必需，若過量可能引發肥胖及癌症風險外，若能抑制其酵素活性，即可對抗肥胖。

相關研究成果已刊登於國際知名期刊《分子細胞》（Molecular Cell），並被《自然結構及分子生物》（Nature Structure and Molecular Biology）選為專文報導。希望未來能應用在新藥研發上，為肥胖治療提供新策略。

中研院基因體研究中心研究員阮麗蓉（中）與團隊透過小鼠實驗，了解Naa10p是否與...
中研院基因體研究中心研究員阮麗蓉（中）與團隊透過小鼠實驗，了解Naa10p是否與脂肪生成和代謝相關。記者簡浩正／攝影
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研究證實，Naa10p蛋白除是嬰兒胚胎發育所必需，若過量可能引發肥胖及癌症風險外...
研究證實，Naa10p蛋白除是嬰兒胚胎發育所必需，若過量可能引發肥胖及癌症風險外，若能抑制其酵素活性，即可對抗肥胖。記者簡浩正／攝影
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中研院博士後學者李振誠表示，人體中米色脂肪細胞的功能為燃燒脂肪、產生熱量，而使體...
中研院博士後學者李振誠表示，人體中米色脂肪細胞的功能為燃燒脂肪、產生熱量，而使體重降低；因此他與團隊透過小鼠實驗，了解Naa10p是否與脂肪生成和代謝相關。記者簡浩正／攝影
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中研院基因體研究中心研究員阮麗蓉（中）表示，Naa10p是人體發育時的重要蛋白質...
中研院基因體研究中心研究員阮麗蓉（中）表示，Naa10p是人體發育時的重要蛋白質，但過量的Naa10p會導致肥胖、癌變等可能。記者簡浩正／攝影
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肥胖脂肪

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