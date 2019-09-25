你違規我檢舉！檢舉達人月入96K

2019-09-25 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市環保局定有「民眾檢舉違反廢棄物清理法的獎勵辦法」，並設立民眾檢舉系統及線上註冊檢舉人會員制度，鼓勵民眾檢舉，檢舉案件經罰鍰收入後發給檢舉人20％至35％不等的獎勵金。今年1到7月共收到檢舉案2萬2777件，核發625萬餘元獎勵金，第一名獲獎金67萬餘元，等於月入96K，羨煞不少人。

檢舉者拍下民眾亂吐檳榔渣，透過民眾檢舉系統向環保局檢舉。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，有關線上註冊檢舉人會員制度，民眾只需註冊會員，以後檢舉時只需登入系統，即可帶出個人資訊，不用再重複輸入資料，對檢舉作業不但方便又省時，因此愈來愈多人利用此系統檢舉，累積至目前已有3940人註冊會員。

環保局經統計，107年度共計檢舉2萬6458件，共核發761萬餘元獎勵金，其中獎勵金核發的第一名為56萬餘元，等於月入4.7萬元；第二名34萬餘元；第三名33萬餘元。今年統計至7月底為止，共計檢舉2萬2777件，核發625萬餘元獎勵金，核發的第一名為67萬餘元，等於月入9.6萬元；第二名49萬餘元，相當月薪7萬元；第三名47萬餘元，平均一個月也有6.7萬元。

被檢舉的主要樣態，亂丟菸蒂占75%，檳榔汁渣8.6%，亂丟一般垃圾6%。

林燦銘表示，高雄市環保局預計於108年底更新現行的「民眾檢舉系統」，其中於檢舉獎勵金的請領，將可直接於系統上通知註冊會員進行獎勵金請領，取代傳統紙本通知方式，將檢舉案件從民眾發現違規、檢舉至獎勵金發放，全部數位化，更加便民，也可以節省紙張使用節能減碳。