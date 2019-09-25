同志大遊行十月登場 西門町斑馬線成「彩虹地景」

2019-09-25 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2019台灣同志大遊行即將在下月26日登場，向來對同志友善不遺餘力的台北市政府，如今則是西門町街頭的斑馬線，悄悄換成「六色彩虹」，形成一道「彩虹地景」，上頭還寫著「TAIPEI」，吸引不少民眾拍照、打卡。

有民眾直言，感覺很特別，沒想到北市府願意為同志設置彩虹地景，覺得很感動；不過也有民眾好奇，彩虹明明是七色，為什麼會畫「六色」，是不是遺漏了？

對此，北市府觀傳局長劉奕霆表示，同志的「彩虹旗」就是六色，每一道顏色都各有不同的定義，並不是缺色，該彩虹地景也會永久留在西門町。

劉奕霆表示，同志大遊行下月登場，大概是上個會期開始，市議會性平連線的多位議員就希望觀傳局可以協助做推廣宣傳，最後在副市長蔡炳坤的召集下，開始討論台北市有哪些地方適合做「宣傳」，最後認為西門町人潮多，場地也夠寬裕，因此雀屏中選，未來也會考慮是否還有其他地方適合施作。

劉奕霆說，設置前也和西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫溝通過，劉理事長也很贊同，認為西門町就是多元文化的展現，設置彩虹地景沒有問題。

不過有民眾質疑，斑馬線換成「彩色」的，防滑係數會不會有問題？對此，劉奕霆表示，施工是委請交工處施作，防滑係數都有確認，民眾不用擔心。