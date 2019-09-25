跨部會推長照 交通部再釋出古亭、豐原郵局空間

2019-09-25 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部與交通部合作提升長照機構服務量，交通部今年5月宣布釋出台北市南港郵局空間供基隆醫院承租建置長照機構。繼南港郵局，交通部將再釋出台中豐原葫蘆墩郵局、台北市古亭郵局的閒置空間供承租者建置日照中心，後者近日將上網公開徵租。

立法院社福及衛環會今日邀請各部會針對我國長照議題提專題報告。交通部表示，去年已陸續盤點21處空間供衛福部評估設置長照機構的可行性，今年5月與衛福部簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書，首先將台北市南港郵局3到5樓千餘坪節餘空間租給部屬基隆醫院，讓其設置100床的綜合式長照機構，以補充台北市南港區長照住宿式機構資源不足的問題。該案預計今年10月1日完成點交。

繼南港郵局，交通部也將台中豐原葫蘆墩郵局、台北市古亭郵局閒置空間釋出。交通部表示，台中豐原葫蘆墩郵局3樓租給台中市銀髮族健康促進協會設置日照中心，可服務人數約28人，現正辦理使用執照變更及室內裝修，預計今年11月底可正式營運。台北市古亭郵局3樓則規劃作為可容納32人的日照中心，近日將上網公開徵租。

交通部表示，中華郵政公司的閒置空間也出租給公益團體，像是伊甸基金會、弘道老人基金會、世界展望會等，供其辦理社福活動、資訊宣傳與行政辦公使用。