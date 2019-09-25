八成五充電線用PVC 恐汙染環境甚至致癌

2019-09-25 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



充電、用耳機聽音樂是現代人自然而然的事情，但是卻可能汙染環境、危害健康。環保團體看守台灣協會今天公布協會檢測結果，有85%的充電線品牌外層材質為PVC，包含知名大廠ASUS跟SONY都入列，另外，還有29%的耳機品牌也含有PVC，包含SONY、Panasonic都有。看守台灣協會表示，PVC材質不僅汙染空氣、危害環境也可能致癌，該會呼籲，環保署應該盡快禁用或限用，電子廠商則應該要使用替代材質。

看守台灣協會今天公布，有高達八成五的充電線使用PVC材質。記者董俞佳／攝影 分享 facebook

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，聚氯乙烯(PVC)是所有塑膠中牽涉最多有毒物質的一種，不僅生產時會產生致癌物質除氯乙烯(VCM)，使用時也容易接觸到塑化劑，廢棄時更因焚化廠燃燒而會產生戴奧辛，多年來環保團體持續呼籲禁止使用，也有替代材質出現，現在卻仍大量出現在生活中。

看守台灣協會今年4月發現已經宣稱要淘汰PVC材質的ASUS，其充電線外層仍使用PVC的材質，因此發函給華碩總部，希望改用替代材質，但沒得到回覆，協會因此決定擴大檢測。

看守台灣協會助理研究員陳威霖表示，這次是先詢問廠商了解產品的材質為何，但是很少廠商回覆，最後是採用採購檢測法，用貝爾斯坦試驗方法試驗。

陳威霖表示，自網路上購買以及民眾提供共74個充電線品牌中發現有63個品牌在外層包覆中測到鹵素反應，向廠商確認材質後，確認使用PVC材質的產品達到85%，包含3C大廠ASUS與SONY，另外還有28個品牌在內部絕緣層中測到鹵素反應，也是使用PVC材質，達到29%。

該會研究員陳威霖表示，使用原因主要是比較便宜，還有耐曲性，不過，現在已經有替代材質TPE，只是價格比較高。

看守台灣協會表示，環保署應該要盤點各類使用PVC塑膠製品中，有哪些項目已有替代材質出現，並優先禁止這些製品使用PVC，或是將電纜線列為公告應回收物，針對PVC與非PVC線材材質訂定差異化的回收清除處理費，引導生產者使用非PVC材質。

至於廠商與消費者方面，陳威霖表示，這次充電線品牌Peripower，認知到PVC對環境的危害後，已著手進行汰換PVC的作業，正在重新設計中，希望各電子廠商可以淘汰PVC，並在產品包裝如實標示材質，供消費者辨認。

環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，環保署將跟經濟部討論，確認是否建立CNS標準，由於每個產品的功能性不同，在確認有替代材質之後，也會開始討論是否禁用或者限用。業者要有社會責任，選用對環境比較友善的產品。

至於是否將電纜線公告為應回收物，賴瑩瑩表示，目前公告應回收物需要為一個特定品項，比較沒有電纜線的部分，但後續可在討論。