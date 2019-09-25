親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

台鐵國慶票開搶狂銷35萬張 長途尖峰段自強售完

2019-09-25 10:42聯合報 記者曹悅華╱即時報導

國慶假期將至，台鐵局加開205班次，今天凌晨零時開放搶票。台鐵局說，截至今天上午9時，總計完成21萬6740筆、35萬350張訂票。長途尖峰段自強號號班次座位已售完。

台鐵國慶連假加開班次今凌晨開放訂票。本報資料照片
台鐵國慶連假加開班次今凌晨開放訂票。本報資料照片
分享

台鐵局說，今天零時起，開放108年國慶日連續假期（108年10月9日至10月14日）全線電話語音、網路及超商訂票，截至上午9時止，總計完成21萬6740筆、35萬350張訂票。

台鐵局說，完成訂票旅客，務必兩天內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於9月27日周五上午9時重新釋出，供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票參閱台鐵局官網剩餘座位查詢功能。

截至上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

10月9日10時至10月10日22時，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

10月13日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

10月9日12時至10月10日17時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

10月13日8時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

10月9日15時至10月10日18時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

10月13日9時以後長途自強號座位已售完。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號預訂概況：

10月12日花蓮往臺北5687次尚有座位，其餘各日期及車次座位已售完。

另外，台鐵局說，10月9日至10月13日東線六班實名制列車，將於9月26日零時起開放108年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民網路訂票。

東線實名制列車。圖／台鐵局提供
東線實名制列車。圖／台鐵局提供
分享

自強號台鐵台東國慶

相關新聞

你違規我檢舉！檢舉達人月入96K

2019-09-25 11:45

八成五充電線用PVC 恐汙染環境甚至致癌

2019-09-25 11:11

國五銜接蘇花改？ 林佳龍：將啟動可行性評估

2019-09-25 10:01

擺脫蚊子館 故宮南院參觀人數今年上看90萬

2019-09-25 10:10

同志大遊行十月登場 西門町斑馬線成「彩虹地景」

2019-09-25 11:43

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06

超級傷寒1天狂拉19次 赴巴基斯坦感染

2019-09-25 00:14

中研院：抑制Naa10p 可控制飲食肥胖

2019-09-25 11:47

跨部會推長照 交通部再釋出古亭、豐原郵局空間

2019-09-25 11:42

台鐵集團婚禮北車大廳鋪上紅地毯 浪漫音樂環繞

2019-09-25 10:35

108年7、8月統一發票今天開獎！另有15組100萬、增開六獎2組

2019-09-25 10:22

國際失智症月 衛福部：盼各縣市都建置失智友善社區

2019-09-25 10:15

《碧雲天》為何能讓張艾嘉奪得第一座金馬？

2019-09-25 10:08

故宮南院「亞」字logo停用 定位改變？

2019-09-25 10:01

《碧雲天》裡的一屋二妻：瓊瑤電影挑戰當年社會禁忌

2019-09-25 09:45

影帝黃渤說話之道 讓志玲、周星馳欽佩不已！

2019-09-25 09:34

明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29

健康你我他／自律謹慎防肺炎 最後敗給歲月

2019-09-25 00:11

久站致慢性攝護腺炎 精蟲沒活力

2019-09-25 00:06

顧腸道？發酵乳飲料超甜 不如吃菜

2019-09-25 00:02

上周258班停課 腸病毒高峰恐到十月中

2019-09-24 23:57

健康主題館／3D列印打齒模 自體移植牙齒大縮時

2019-09-24 23:50

高市新增腸病毒重症 兄姊均曾感染

2019-09-24 23:42

一班9例水痘 竹縣國小停課

2019-09-24 23:41

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

北市校園禁電子煙 擬下學期起施行

2019-09-24 22:56

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

明華園90周年大戲大河彈劍 青年挑大樑與孫翠鳳尬戲

2019-09-24 18:50

你也「嗯不出來」？ 可能是藥物作祟

2019-09-24 18:46

直飛韓國江原道！新廉航「江原航空」來了 最快12月中開航台北

2019-09-24 18:42

好誇張！踢足球被同伴踢中 竟斷4根肋骨加血胸

2019-09-24 17:45

夜市賣飲料久站出問題！竟是靜脈曲張惹禍

2019-09-24 17:35

消基會：學步車暗藏風險 美國近年23萬嬰兒受傷

2019-09-24 17:23

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20
看更多

熱門文章

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06

108年7、8月統一發票今天開獎！另有15組100萬、增開六獎2組

2019-09-25 10:22

女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

每日星座運勢／巨蟹提供意見得採納　異性緣不錯喔

2019-09-25 00:00

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

自來水評比新北最佳、高雄墊底 台水：都符合標準

2019-09-24 23:47

明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

台13甲設保護石虎警示牌 結合俄國插畫家設計石虎圖樣

2019-09-24 13:59

【為父心情】鍾國生／孩子的人生勝投

2019-09-25 06:00

為生男孩婆婆強逼進補 孕婦併發子癲症忍痛墮胎患憂鬱症

2019-09-25 10:24

高雄水質全台最差？ 台水水質處長：民眾可安心飲用

2019-09-24 21:58

【大叔的中年小事】程耀毅／他媽的方式比較八點檔

2019-09-25 06:00

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

圓耳被認出！水溝2隻小石虎 獲救進動防所

2019-09-24 23:26

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

直飛韓國江原道！新廉航「江原航空」來了 最快12月中開航台北

2019-09-24 18:42

超划算！華信航空也推「買國際送國內」的超值行程

2019-09-24 18:58

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top