台鐵國慶票開搶狂銷35萬張 長途尖峰段自強售完

2019-09-25 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



國慶假期將至，台鐵局加開205班次，今天凌晨零時開放搶票。台鐵局說，截至今天上午9時，總計完成21萬6740筆、35萬350張訂票。長途尖峰段自強號號班次座位已售完。

台鐵國慶連假加開班次今凌晨開放訂票。本報資料照片 分享 facebook

台鐵局說，今天零時起，開放108年國慶日連續假期（108年10月9日至10月14日）全線電話語音、網路及超商訂票，截至上午9時止，總計完成21萬6740筆、35萬350張訂票。

台鐵局說，完成訂票旅客，務必兩天內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於9月27日周五上午9時重新釋出，供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票參閱台鐵局官網剩餘座位查詢功能。

截至上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

10月9日10時至10月10日22時，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

10月13日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

10月9日12時至10月10日17時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

10月13日8時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

10月9日15時至10月10日18時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

10月13日9時以後長途自強號座位已售完。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號預訂概況：

10月12日花蓮往臺北5687次尚有座位，其餘各日期及車次座位已售完。