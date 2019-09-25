台鐵集團婚禮北車大廳鋪上紅地毯 浪漫音樂環繞

2019-09-25 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵職工福利委員會今天在台北車站舉辦「108年集團結婚典禮」，北車大廳鋪上紅地毯，浪漫的婚禮音樂在車站間環繞，新人緩緩入場，宣示共結連理。台鐵局長張政源贈送「金鏟子」及「貫通石」祝福新人「大肚成功」、「早生貴子」，職福會贈送每對新人禮金及台鐵局文創商品「愛情文鎮」禮盒，宣誓「用我一生 愛你一世」。

台鐵職工福利委員會今天在台北車站舉辦「108年集團結婚典禮」。記者董俞佳／攝影 分享 facebook

今年台鐵集團結婚共有28對佳偶締結連理，由交通部政務次長黃玉霖證婚、勞動部政務次長林明裕為介紹人、台鐵局張政源局長為主婚人，台鐵工會張文正理事長，鐵路警察局莊勝雄主任秘書、職工福利委員會黃添富主任委員、以及多名貴賓到場觀禮，並邀請眾多來往旅客參與這場幸福婚禮。

服務於鐵路警察局的許哲榮，因為到了鐵路單位，認識台鐵內壢站服務的鄭宛婷，男方對女方一見鐘情，開始熱烈追求，利用工作空檔送飲料，也常常到車站噓寒問暖，終於打動芳心。

在台鐵服務的洪冠鼎和劉晏伶，兩人畢業自彰化師範大學電子工程和英文系，兩人大一在耶誕派對相遇，洪冠鼎表示，一開始兩人都是用MSN聊天，後來晏伶常常約他出去，開始吃飯看電影，兩人才開始交往，冠鼎考上鐵路特考之後，女方之後也一起考上，因為都在同一領域工作，也比較能設身處地體諒對方。

從小就嚮往車長工作的薛暘錚和陳怡如，考上台鐵後分發到嘉義車站，交往後決定攜手共進人生。

今年新人也發揮創意，把與自己工作相關的內容化做「求婚幸福金句」，例如，來自工務處的新郎拿著工程圖跟新娘宣誓，「我會依照未來幸福的藍圖，一直施工到天荒地老」；在瑞芳站服務的同仁拿著小天燈圖卡說：「我每天送旅客去平溪許下幸福的願望，今天感謝妳幫我把幸福送過來了」；服務鐵警局的新娘說「出勤必須要全副武裝，但今天我對你丟盔卸甲」。

台鐵局表示，這次集團婚禮是繼101年以「鍾愛一生 YES I DO」為主題以來，第七年辦理集團婚禮，至今年已出現210對佳偶，101年33對、102年27對、103年38對、104年22對、105年31對、106年31對，在浪漫的台北車站黑白棋格展演廳內完成人生大事。