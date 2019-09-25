國際失智症月 衛福部：盼各縣市都建置失智友善社區

2019-09-25 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



每年9月為國際失智症月，衛福部今舉辦記者會，本周六將在華山文創園區舉辦為期兩天的「失智友善心連心，憶起邁向心希望」活動，呼籲民眾多給予失智者支持與耐心，共創失智友善台灣。

國際失智症月由國際失智症協會發起，全球已有逾百國家響應，今年以「Let’s Talk About Dementia」為主題，期喚起大眾對失智症議題重視。

衛福部長陳時中表示，據國際資料統計，每三秒有一名失智症患者，台灣目前已有超過28萬名失智者，也是全球第13個制定全國性失智症政策之國家，106年底更提出失智症綱領2.0版，將失智症列為公共衛生之優先任務。

陳時中說，據估計，到2065年全台將有近90萬人失智，因失智症者有九成居住在社區中，衛福部除推動「失智照護服務計畫」，提供失智者照服等協助外，今年也補助9個縣市建置10處友善社區，期許明年全台22縣市至少都能建置一處失智友善社區，整體失智社區照護服務量能及品質。

記者會上邀兩名失智者現身說法。68歲的黃勝昌說，工作至60歲時開始喪失方向感、記憶力退化，一開始以為只是健忘，直到六年前才被確診失智症，讓他非常沮喪。但在失智照護服務支持下，他發現自己還有能力，更寫得一手好字，他將在活動現場教導民眾書法。

71歲白婉芝三年前被診斷出輕度失智，曾是音樂老師的她，卻連音符位置都曾忘記，讓她一度沮喪；後在友人協助下，她加入長青舞蹈社、教會唱詩歌等，她說其實失智還是能做許多事，希望能翻轉大眾對失智者的看法。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，此次活動結合國際失智症協會、台灣失智症協會及42個關心此議題的組織協助下，在華山舉行為期兩天活動。活動中12個展間包含失智者創作區、互動體驗區、失智者舞蹈、畫畫等體驗教室，及多名失智者擔任服務員的Young咖啡限定店；另有名人經驗、專家講座等多場主題活動。