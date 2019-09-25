親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子愛上的這間學校魅力何在？

印度強國宇宙：「低成本上太空」的野心可行嗎？

故宮南院「亞」字logo停用 定位改變？

2019-09-25 10:01聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮南院原有設計「亞」字logo，呼應「亞洲文化藝術博物館」定位，近來統一成和故宮北院饕餮紋院徽一樣，引發外界疑問定位是否改變。南院表示，亞字logo本來就沒在故宮識別系統中，當初是因有設計師這樣設計而混用，經院方指出南院也是故宮一部分，不該有專屬機關符號，已未使用，和定位改變無關。

故宮院徽設計源於商代青銅器常見的饕餮紋（又稱獸面紋），故宮南院處長彭子程表示，南院在開館之初，找來設計師做一些有趣的設計，也包括「亞」字logo，使用在官網、名片等處，不過從未進入故宮官方CIS企業識別系統。去年底院方指南院仍屬於故宮，另有專屬符號會造成混淆，因此南院停用亞字logo，只有館內部分區域還沒改。

不過故宮院長吳密察日前受訪時，表示南院要的是「故宮」這個招牌，而非「亞洲藝術博物館」。南院人員也表示，吳密察在工作會報時，常提到不要再強調南院是亞洲藝術博物館，指出「亞洲文化藝術」設定太大，依南院展件和研究能量沒法專注這麼大的題目，認為還是專注於故宮現有展件就好，畢竟中國本來就是亞洲一環。

南院教育展資科科長于秉儀表示，故宮前院長杜正勝規畫南院定位「亞洲文化藝術博物館」時，她在嘉義縣縣府服務，接收到的論述就是像現在吳密察所說，策展時可用故宮文物來對應亞洲發展相關文物，如「泥土的座標」就是例子，不見得要另外大量收購亞洲其他藏品。

故宮副院長黃永泰表示，南院2004年經行政院核定時，就以「平衡南北‧文化均富」為目標，定位為「亞洲藝術文化博物館」，至今無改變。只是南院定位須和北院連結，因此現在除了亞洲文化藝術主題，也會強化北院華夏文物展出陣容。

故宮表示，故宮本院除了中華文物藏品，也有亞洲各國進貢、貿易到中國的文物，南院就是嘗試以更宏觀角度去詮釋包含華夏的亞洲文化交流。院長吳密察所言只是口語傳達，重點在展出文物的比例改變，並非要改變南院定位。

南院2004年由行政院定位為「亞洲藝術文化博物館」後，曾傳數次定位更動。2009年行政院一度想將南院重新定調為「花卉博物館」，遭到反對而回到原定位。2017年前院長林正儀規畫改走「國寶文物修復展示館」，尚未提到政院就遭否決。故宮表示，南院定位都須經政院核定，目前無改變。

故宮院徽設計，靈感來自商朝青銅器常見的饕餮紋。記者何定照／攝影
故宮院徽設計，靈感來自商朝青銅器常見的饕餮紋。記者何定照／攝影
分享
故宮南院原本常使用如「亞」字的logo，近來統一使用院徽，不過館內部分區域仍可見...
故宮南院原本常使用如「亞」字的logo，近來統一使用院徽，不過館內部分區域仍可見此「亞」字logo。記者何定照／攝影
分享

故宮南院文物博物館

相關新聞

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06

超級傷寒1天狂拉19次 赴巴基斯坦感染

2019-09-25 00:14

國際失智症月 衛福部：盼各縣市都建置失智友善社區

2019-09-25 10:15

《碧雲天》為何能讓張艾嘉奪得第一座金馬？

2019-09-25 10:08

國五銜接蘇花改？ 林佳龍：將啟動可行性評估

2019-09-25 10:01

《碧雲天》裡的一屋二妻：瓊瑤電影挑戰當年社會禁忌

2019-09-25 09:45

影帝黃渤說話之道 讓志玲、周星馳欽佩不已！

2019-09-25 09:34

明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29

健康你我他／自律謹慎防肺炎 最後敗給歲月

2019-09-25 00:11

久站致慢性攝護腺炎 精蟲沒活力

2019-09-25 00:06

顧腸道？發酵乳飲料超甜 不如吃菜

2019-09-25 00:02

上周258班停課 腸病毒高峰恐到十月中

2019-09-24 23:57

健康主題館／3D列印打齒模 自體移植牙齒大縮時

2019-09-24 23:50

高市新增腸病毒重症 兄姊均曾感染

2019-09-24 23:42

一班9例水痘 竹縣國小停課

2019-09-24 23:41

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

北市校園禁電子煙 擬下學期起施行

2019-09-24 22:56

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

明華園90周年大戲大河彈劍 青年挑大樑與孫翠鳳尬戲

2019-09-24 18:50

你也「嗯不出來」？ 可能是藥物作祟

2019-09-24 18:46

直飛韓國江原道！新廉航「江原航空」來了 最快12月中開航台北

2019-09-24 18:42

好誇張！踢足球被同伴踢中 竟斷4根肋骨加血胸

2019-09-24 17:45

夜市賣飲料久站出問題！竟是靜脈曲張惹禍

2019-09-24 17:35

消基會：學步車暗藏風險 美國近年23萬嬰兒受傷

2019-09-24 17:23

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

影／他沒有手掌也能彈鋼琴！俄羅斯羅曼諾夫秀琴藝

2019-09-24 17:03

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

癌友化療後人工血管該拔嗎？ 專家這麼建議

2019-09-24 16:26

國道散落物收費上路7天 1車掉鐵片挨罰1.2萬

2019-09-24 16:01

首推防疫雙語繪本 時尚媽咪Melody當洗手糾察隊

2019-09-24 15:45

台南腸病毒再添重症病例 小心痊癒仍有嚴重後遺症

2019-09-24 15:28
看更多

熱門文章

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

每日星座運勢／巨蟹提供意見得採納　異性緣不錯喔

2019-09-25 00:00

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

自來水評比新北最佳、高雄墊底 台水：都符合標準

2019-09-24 23:47

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

環團質疑彰化水質差 水公司：符合飲用水水質標準

2019-09-24 11:44

亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10

台13甲設保護石虎警示牌 結合俄國插畫家設計石虎圖樣

2019-09-24 13:59

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

高雄水質全台最差？ 台水水質處長：民眾可安心飲用

2019-09-24 21:58

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

【為父心情】鍾國生／孩子的人生勝投

2019-09-25 06:00

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

圓耳被認出！水溝2隻小石虎 獲救進動防所

2019-09-24 23:26

【大叔的中年小事】程耀毅／他媽的方式比較八點檔

2019-09-25 06:00

聘外勞也能申請喘息 衛福部宣布今正式上路

2019-09-24 11:06

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20

癌友化療後人工血管該拔嗎？ 專家這麼建議

2019-09-24 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top