故宮南院「亞」字logo停用 定位改變？

2019-09-25 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮南院原有設計「亞」字logo，呼應「亞洲文化藝術博物館」定位，近來統一成和故宮北院饕餮紋院徽一樣，引發外界疑問定位是否改變。南院表示，亞字logo本來就沒在故宮識別系統中，當初是因有設計師這樣設計而混用，經院方指出南院也是故宮一部分，不該有專屬機關符號，已未使用，和定位改變無關。

故宮院徽設計源於商代青銅器常見的饕餮紋（又稱獸面紋），故宮南院處長彭子程表示，南院在開館之初，找來設計師做一些有趣的設計，也包括「亞」字logo，使用在官網、名片等處，不過從未進入故宮官方CIS企業識別系統。去年底院方指南院仍屬於故宮，另有專屬符號會造成混淆，因此南院停用亞字logo，只有館內部分區域還沒改。

不過故宮院長吳密察日前受訪時，表示南院要的是「故宮」這個招牌，而非「亞洲藝術博物館」。南院人員也表示，吳密察在工作會報時，常提到不要再強調南院是亞洲藝術博物館，指出「亞洲文化藝術」設定太大，依南院展件和研究能量沒法專注這麼大的題目，認為還是專注於故宮現有展件就好，畢竟中國本來就是亞洲一環。

南院教育展資科科長于秉儀表示，故宮前院長杜正勝規畫南院定位「亞洲文化藝術博物館」時，她在嘉義縣縣府服務，接收到的論述就是像現在吳密察所說，策展時可用故宮文物來對應亞洲發展相關文物，如「泥土的座標」就是例子，不見得要另外大量收購亞洲其他藏品。

故宮副院長黃永泰表示，南院2004年經行政院核定時，就以「平衡南北‧文化均富」為目標，定位為「亞洲藝術文化博物館」，至今無改變。只是南院定位須和北院連結，因此現在除了亞洲文化藝術主題，也會強化北院華夏文物展出陣容。

故宮表示，故宮本院除了中華文物藏品，也有亞洲各國進貢、貿易到中國的文物，南院就是嘗試以更宏觀角度去詮釋包含華夏的亞洲文化交流。院長吳密察所言只是口語傳達，重點在展出文物的比例改變，並非要改變南院定位。