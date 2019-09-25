明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天台灣持續受東北風影響，天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，不過強度比昨天略減弱，迎風面的北部、東北部和東部雖然持續雲量偏多，不過從雲縫中見到陽光或藍天的機會將比昨天多，尤其北部較明顯。中午高溫也將隨陽光露臉而比昨天回升一到兩度，可達27至28度，相對較溫暖，不過仍要留意早晚偏涼，清晨只有21到23度。

中南部則是可以見到陽光的穩定天氣，不過要留意空氣品質不太好，也要留意日夜溫差。位於背風側的關係，沉降作用使得擴散條件不佳，空氣品質容易達對敏感族群不健康的橙色提醒等級。

他說，沉降氣流也使得西半部不容易有雲量生成，陽光照射下白天氣溫迅速上升，中午高溫可達30到32度，不過中部清晨各地氣溫仍只有21到23度左右，太陽下山後降溫的速度也很快，要適時增添衣物，南部的入夜後至清晨的低溫則相對較高，可達24到25度。

他表示，今天的東北風，主要還是來自北方冷高壓的影響，今明兩天南邊的冷高壓中心將略往東移，東北風也會因此而逐漸轉向為東北風至東北東風。明天起台灣附近水氣增加將提高迎風面的降雨機率，菲律賓東方低壓擾動逐漸往西移動，受到其外圍環流帶來潮濕空氣的影響，迎風面的北部、東北部和東部要留意容易有短暫陣雨，天氣會變得比較濕涼，中南部則因為位於背風側，天氣較不受影響。