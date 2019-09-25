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明天起台灣附近水氣增 提高迎風面降雨機率

2019-09-25 07:29聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天台灣持續受東北風影響，天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，不過強度比昨天略減弱，迎風面的北部、東北部和東部雖然持續雲量偏多，不過從雲縫中見到陽光或藍天的機會將比昨天多，尤其北部較明顯。中午高溫也將隨陽光露臉而比昨天回升一到兩度，可達27至28度，相對較溫暖，不過仍要留意早晚偏涼，清晨只有21到23度。

中南部則是可以見到陽光的穩定天氣，不過要留意空氣品質不太好，也要留意日夜溫差。位於背風側的關係，沉降作用使得擴散條件不佳，空氣品質容易達對敏感族群不健康的橙色提醒等級。

他說，沉降氣流也使得西半部不容易有雲量生成，陽光照射下白天氣溫迅速上升，中午高溫可達30到32度，不過中部清晨各地氣溫仍只有21到23度左右，太陽下山後降溫的速度也很快，要適時增添衣物，南部的入夜後至清晨的低溫則相對較高，可達24到25度。

他表示，今天的東北風，主要還是來自北方冷高壓的影響，今明兩天南邊的冷高壓中心將略往東移，東北風也會因此而逐漸轉向為東北風至東北東風。明天起台灣附近水氣增加將提高迎風面的降雨機率，菲律賓東方低壓擾動逐漸往西移動，受到其外圍環流帶來潮濕空氣的影響，迎風面的北部、東北部和東部要留意容易有短暫陣雨，天氣會變得比較濕涼，中南部則因為位於背風側，天氣較不受影響。

台灣目前正逐漸進入季節轉換時期，他說，北方高緯度地區開始受到冷空氣影響，但是南方的中低緯度地區在未來一到兩周仍然有熱帶擾動，天氣預報的難度也會增加，要隨時留意天氣的變化。若要前往北方的日韓等高緯度地區，要注意其氣溫和天氣型態已經開始和處於中低緯度的台灣有較明顯的落差，在準備行李時要多留意當地天氣。

今天白天北台灣舒適、其他地區略偏熱，早晚各地稍涼。記者楊德宜／攝影
今天白天北台灣舒適、其他地區略偏熱，早晚各地稍涼。記者楊德宜／攝影
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高溫空氣品質低溫

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