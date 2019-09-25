親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風水氣減少，北部、東半部大多為多雲時啨的天氣；北部山區偶爾低雲增多、帶來零星飄雨的機率；中南部為晴時多雲，午後山區偶有零星短暫陣雨的機率。

今天白天北台灣舒適、其他地區略偏熱，早晚各地稍涼，為秋高氣爽的天氣。北部20至29度，中部21至32度，南部21至33度，東部21至33度。

他表示，明天至下周一菲律賓附近熱帶擾動雖無發展，但其通過呂宋島及之後進入南海的過程，皆使台灣附近低層水氣增多，並發展至700百帕(約3公里高)。明天至下周一迎風面北部、東北部雲量增多、有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢；花東為多雲、偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。白天北台灣及東半部氣溫略降，中南部變化不大；早晚各地氣溫小幅回升、仍稍涼。

他說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬周日20時預測圖顯示，菲律賓東北東方海域另有一熱帶擾動發展，如果被命名，將是今年第18號颱風米塔，位置相去不遠；但之後兩個模式的模擬，由於誤差累積，也開始分道揚鑣。是否會影響台灣要持續觀察。

今天白天北台灣舒適、其他地區略偏熱，早晚各地稍涼，為秋高氣爽的天氣。記者楊德宜／...
今天白天北台灣舒適、其他地區略偏熱，早晚各地稍涼，為秋高氣爽的天氣。記者楊德宜／攝影
分享

吳德榮天氣動態

相關新聞

超級傷寒1天狂拉19次 赴巴基斯坦感染

2019-09-25 00:14

健康你我他／自律謹慎防肺炎 最後敗給歲月

2019-09-25 00:11

久站致慢性攝護腺炎 精蟲沒活力

2019-09-25 00:06

顧腸道？發酵乳飲料超甜 不如吃菜

2019-09-25 00:02

上周258班停課 腸病毒高峰恐到十月中

2019-09-24 23:57

健康主題館／3D列印打齒模 自體移植牙齒大縮時

2019-09-24 23:50

高市新增腸病毒重症 兄姊均曾感染

2019-09-24 23:42

一班9例水痘 竹縣國小停課

2019-09-24 23:41

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

北市校園禁電子煙 擬下學期起施行

2019-09-24 22:56

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

明華園90周年大戲大河彈劍 青年挑大樑與孫翠鳳尬戲

2019-09-24 18:50

你也「嗯不出來」？ 可能是藥物作祟

2019-09-24 18:46

直飛韓國江原道！新廉航「江原航空」來了 最快12月中開航台北

2019-09-24 18:42

好誇張！踢足球被同伴踢中 竟斷4根肋骨加血胸

2019-09-24 17:45

夜市賣飲料久站出問題！竟是靜脈曲張惹禍

2019-09-24 17:35

消基會：學步車暗藏風險 美國近年23萬嬰兒受傷

2019-09-24 17:23

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

影／他沒有手掌也能彈鋼琴！俄羅斯羅曼諾夫秀琴藝

2019-09-24 17:03

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

癌友化療後人工血管該拔嗎？ 專家這麼建議

2019-09-24 16:26

國道散落物收費上路7天 1車掉鐵片挨罰1.2萬

2019-09-24 16:01

首推防疫雙語繪本 時尚媽咪Melody當洗手糾察隊

2019-09-24 15:45

台南腸病毒再添重症病例 小心痊癒仍有嚴重後遺症

2019-09-24 15:28

美人樹、欒樹開花 秋季賞花地點報你知

2019-09-24 15:16

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

高雄新增一腸病毒71型重症個案 7個月男童兄姐也曾感染

2019-09-24 14:54

腸病毒升溫 上周258班停課

2019-09-24 14:31

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

傷寒新增一境外移入 30歲男出差巴基斯坦感染

2019-09-24 14:17
看更多

熱門文章

車上裝這小配件…車禍致死率竟高了20倍！

2019-09-24 09:00

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

彭啟明：周末前後有機會發展颱風 影響下周天氣

2019-09-24 07:43

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

今明兩天秋高氣爽 吳德榮：周四起水氣增多

2019-09-24 07:16

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

把握今明兩天好天氣 周四北部降雨機率增

2019-09-24 09:03

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25

女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

每日星座運勢／巨蟹提供意見得採納　異性緣不錯喔

2019-09-25 00:00

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

秋風起 醫師說：別把過敏性鼻炎當成感冒

2019-09-24 08:27

環團質疑彰化水質差 水公司：符合飲用水水質標準

2019-09-24 11:44

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

台13甲設保護石虎警示牌 結合俄國插畫家設計石虎圖樣

2019-09-24 13:59

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

全國水質評比 民團：高雄「原水、清水」都敬陪末座

2019-09-24 10:01

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

高雄水質全台最差？ 台水水質處長：民眾可安心飲用

2019-09-24 21:58

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

聘外勞也能申請喘息 衛福部宣布今正式上路

2019-09-24 11:06

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21

自來水評比新北最佳、高雄墊底 台水：都符合標準

2019-09-24 23:47

環團批高雄水質全台最差 台水公司反批：別誤導

2019-09-24 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top