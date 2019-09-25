今天秋高氣爽 吳德榮：明起迎風面多雨

2019-09-25 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風水氣減少，北部、東半部大多為多雲時啨的天氣；北部山區偶爾低雲增多、帶來零星飄雨的機率；中南部為晴時多雲，午後山區偶有零星短暫陣雨的機率。

今天白天北台灣舒適、其他地區略偏熱，早晚各地稍涼，為秋高氣爽的天氣。北部20至29度，中部21至32度，南部21至33度，東部21至33度。

他表示，明天至下周一菲律賓附近熱帶擾動雖無發展，但其通過呂宋島及之後進入南海的過程，皆使台灣附近低層水氣增多，並發展至700百帕(約3公里高)。明天至下周一迎風面北部、東北部雲量增多、有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢；花東為多雲、偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。白天北台灣及東半部氣溫略降，中南部變化不大；早晚各地氣溫小幅回升、仍稍涼。