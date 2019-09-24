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狗奴、貓奴完全不一樣！3點看出差異化「狗有主人、貓有員工」

2019-09-24 23:01聯合報 記者劉小川╱即時報導

大家也有養寵物嗎？養狗或貓呢？多數人身邊，都各有愛貓、愛狗的兩大信仰族群，這兩種族群，養著不同種類的寵物，也永遠不明白對方為何只單愛狗或只愛貓。

以下也特別整理，對於愛貓和愛狗人士的特殊想法，看看各位身邊有養寵物的朋友們，是否也有相同的狀況。

狗有主人，貓有員工

對於養狗人士來說，狗是非常聰明且好駕馭的動物，特別對於愛狗人士來說，更像是自己的孩子，似乎懂得你的任何情緒，給你適當的回應。

喜歡貓咪的人，則對於任何事情，都非常有耐性。當然「貓」不會受到你的奴役，譬如不可能要牠們握手或坐下，而養貓的人除了貓會自理大小便的方便性外，喜歡貓的人還非常具有奴役特質，與其說你養隻貓，不如說，你有個新的老闆。

愛狗的人，希望自己的狗變成人　愛貓的人，希望自己能變成貓

喜歡狗的人，就像疼自己的寶貝兒女般，也希望自己的子女像毛孩子一樣，呼之則來，揮之則去，聽話得不像話，當然愛狗的人，非常希望自己

的狗能變成人，在所難免。

而愛貓人士，每次在忙碌的下班後，回家開門看到慵懶的貓，每每都覺得，為何自己不是一隻貓呢？只要找個疼愛自己的主人就好。

愛狗的人討厭貓，而愛貓的人卻討厭人

在愛狗人士的眼裡，覺得貓咪太有自主性，不喜歡被拘束，尤其是怎麼叫牠，都只有被銳利的眼神對待，被冷處理。所以對於愛狗人士來說，貓咪比較沒有情感互動，也比較不會主動親近人，最重要的是，「不能陪你散步」。

對於「人」來說，反而是愛貓人士最不喜歡的，由於貓咪是比較冷靜的一種動物，對於外在社會的庸碌動態，顯得非常的急躁，所以愛貓人士，一般也會比較討厭人群多的地方。

有趣的是，通常愛貓的人，都有三種愛貓的理由

第一：養貓是因為環境適合，所以不能養狗。

第二：我覺得，所有的貓都是好的貓，其他動物都上不了我的眼。

第三：我養的貓是最棒的，其他人的，表面會說好可愛，心裡卻覺得比不上我家的主子。

愛狗的人，也有三種愛狗的理由

第一：我養的狗，一定非常聰明（然後開始要牠表演）。

第二：很會說服自己，我養的狗一定最貼心。

第三：總會自我感覺「我養的狗才懂我」，然後跟所有人說自己的狗有多貼心與聰明。

每個狗奴，都希望狗狗能變成人。圖／摘自Pelexs
每個狗奴，都希望狗狗能變成人。圖／摘自Pelexs
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愛貓的人，通常有討厭人的想法。圖／摘自Pelexs
愛貓的人，通常有討厭人的想法。圖／摘自Pelexs
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愛狗的人，都會覺得自己的狗超聰明。圖／摘自Pelexs
愛狗的人，都會覺得自己的狗超聰明。圖／摘自Pelexs
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當貓奴的人，會想要自己變成貓。圖／摘自Pelexs
當貓奴的人，會想要自己變成貓。圖／摘自Pelexs
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貓咪寵物信仰

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