來台旅遊沒做功課！ 日男貼出「六大事故」反省錯誤

2019-09-24 22:25 聯合新聞網 綜合報導



日本男網友來台旅遊因未做足功課，使整趟旅途狀況百出。圖取自／推特@x_tkmr 分享 facebook

第一次出國旅遊不免讓人興奮期待，但若沒有好好做功課，可是會讓遊興大減！一名日本男網友表示，自己9月中旬來台旅遊，卻因事前沒有做好準備，使整趟旅遊危機重重，他也在網誌上列出「六大事故」，反省自己的錯誤。

該名日本男網友在網誌分享旅遊經驗，他在6月下旬時決定要來台旅行，第一次的海外旅遊令男網友相當期待，但處理完機票與護照後，卻沒有再做其他功課，使他的初次海外旅行狀況百出、驚險萬分，他也在文中列出了旅途中的「六大事故」：

男網友在羽田機場出境時遭到攔截，因隨身攜帶的文具包內放有美工刀，好在將其丟棄後便成功出境，但他的心情卻也因此七上八下。隨後在入境台灣時，他才赫然發現台灣為了防制非洲豬瘟，有禁止攜帶相關肉品的規定，他也立刻向人員自首，自己身上帶有從日本超商買來的豬肉湯包，被沒收後才順利出境，抵達台灣。

在出發來台前，友人曾告訴他來台旅遊約帶1萬元台幣即可，不料男網友卻「計算錯誤」，將原本應兌換的35000日圓（以當時的匯率，約新台幣1萬元），換成了3500日圓（以當時的匯率，約新台幣800元），讓他來台第一天便「鬧錢荒」！男網友本想到ATM跨國提款，不料他的卡片卻沒有提供這項服務，沒辦法用台灣的ATM跨國提款，讓他只能靠信用卡硬撐。

沒想到狀況接二連三，因男網友在日本出境前刷了3萬日圓當押金租借了Wi-Fi器，且事前購買機票時也刷了同一張卡，使他的信用卡額度不足，僅剩3644日圓（約新台幣1042元）可用。更慘的是，男網友來台期間正逢中秋連假，且周末假日銀行多不提供服務，讓他找不到地方可以兌換貨幣，僅有松山機場才能兌幣。

男網友也在文中反省，因為自己出國旅遊前沒有做好功課，才使整趟旅遊狀況百出，所幸有朋友的幫忙，才令他度過難關，也在文中對他們表示感謝。最後，他也提到，自己會記取這次的教訓，下一次海外旅遊前一定會作好準備，避免類似狀況再度發生。