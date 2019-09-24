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因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49聯合報 記者劉小川╱即時報導

每個人在生活中，都有許多要面對的事情。有些人生活十分精彩，對於人生觀就會顯得更開闊，反之對於每天愁眉苦臉的妳，對生活還抱持著樂觀的態度嗎？

許多的負面情緒，其實都是自己性格造成的負面壓力，讓自己沒有辦法面對困苦難關，當然每個人都有難關，是否能樂觀、輕鬆地看待及面對生活？

一個人的性格，往往造就他的人生高度，對於性格堅毅的那群人，總是打起精神過著每一天，即是樂觀，也是給自己一個人生無限量的空間，而非自甘墮落。

大部分的女性都要在外努力的工作，一方面還要顧著家內的事務，總覺得內心疲乏，對於生活，更是難以分身乏術。雖然說「輕鬆面對」這句話講得很自然，但實行起來卻對於那些總是把責任都放在肩上的女性同胞們，是多難改變的一件大事。

生活本來是可以很精彩的，那些活得氣喘噓噓的的女人啊，心裡的負擔，就是壓垮駱駝的最後一根稻草。而那些活得很命苦的女人，往往屬於以下幾個性格特質。

天生愛操心

對於責任感非常強大的女人來說，家庭、事業都必須兼顧，彷彿就是這個世界中心的支柱，所以會盡心盡力地把這個家顧好，也甚至想要給家裡更多的溫暖、更好的生活，所以什麼事情都先將「操心」提起來。

其實女人，要懂得放下一些身邊的事情，也要去相信家人們都非常好，相信那些周邊的事物，除了自己，還有可以相信的人去幫忙承擔。不要什麼事情都想一肩扛起，這樣心疼你的總是那些你不相信的家人。

沒有自我的「自卑性格」

無論是感情、親情，女生對於「愛」基本上都是專一無私的奉獻。甚至有的連自己的青春都給葬送了，這樣其實等同了失去自我，也不夠了解自己的需求。

一旦失去自我，不管是在愛情裡、親情之中，都會變得卑微、沒自信，然而期待對方的付出越多，自己的失望就越大，千萬不要變成愛情、親情中的「保姆」，這樣妳的累，只會變成一滴滴的淚。

把深藏在骨子裡的那個自卑，翻閱出來面對，正視自己的需要，而不是繞著別人轉，也不要覺得沒自信，因為不管是愛情裡、親情裡，愛妳的人，只會懂得守護妳，而不是讓妳有更多的煩惱，畢竟這些都是互相應該承擔的結果。

愛嘮叨、常抱怨

生活周遭，總有些十分消極的人們會在身邊，每天抱怨事事不順心、不如意，讓自己覺得是世界上最可憐的人、最心累的的人，把生活看待成最艱難的事項。

然而喜歡投訴別人的人，總覺得世界非常的不公平，為何自己的付出無所獲，旁邊的人卻只要微小的動作，就能坐享其成，這樣的心態，只會讓自己在這生活圈中，變得越來越渺小。然而別人的好心提醒，卻換來的是妳的錯誤，妳不夠了解他，這樣到底誰還敢接近？

無論愛情、親情的成敗，往往取決於一個人的個性，要記得妳經營的是親情、感情，而非一場無謂的戰爭，隨時都要持槍上戰場與人爭鋒相對，這樣的經營態度，只會讓妳孤老終身。

愛撈叨、抱怨只會讓自己的生活圈越來越小。圖／摘自 pexels
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沒有自信、自卑的人，看不見真正自己的需要。圖／摘自 pexels
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只有強大自己，懂得放下，才能讓人生活得更開闊圖／摘自 pexels
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天生愛操心的個性，就是不放過自己的一種作法。圖／摘自 pexels
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愛情氣喘戰爭

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