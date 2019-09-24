親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大立光新設控股公司石安 林恩平家族幾乎全數轉讓持股

囤房稅該怎麼做？台灣居住正義的必經之路

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51聯合新聞網 綜合報導

女網友到好市多買「芭樂檸檬綠茶」卻不幸撲空，沒想到一旁的女客人竟「神支援」，讓她...
女網友到好市多買「芭樂檸檬綠茶」卻不幸撲空，沒想到一旁的女客人竟「神支援」，讓她相當感動。圖擷自／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》
分享

美式賣場好市多Costco）因商品種類多樣、價格優惠，而吸引不少民眾前往消費。近日好市多推出了一款「芭樂檸檬綠茶」，獲得網友一致好評，更掀起一股搶購風潮。日前，一名女網友也到門市採購商品，不料卻見冰櫃被搶購一空，正當她失落之際，竟有一名路人「神支援」轉讓，令她感動萬分。

女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前她到好市多購物，發現其他顧客的推車內都拿了一組「芭樂檸檬綠茶」，正當她以為自己也能順利買到超夯商品時，只見冰櫃被搶購一空，綠茶早已完售，令她十分失望。

原PO隨即打電話聯絡友人，告知「賣光了」的不幸消息，沒想到一旁的女客人疑似聽到原PO的對話，竟「神支援」讓出了一組綠茶給她，讓原PO相當感動。她在文中寫道，「一位超善良的姐姐拿了一組給我，妳可能是聽到了我失望的對話，但真的真的很感謝妳的分享」。

網友也紛紛留言稱讚這名善良的女客人，「真的很感動耶這樣的人不多了」、「台灣人真善良！」、「羨慕有善良姊姊」，網友也感嘆該組綠茶真的很難買到，「我撲空超多次，希望下次也可以遇到仙女姐姐」、「每次都買不到飄過」，也有人發表看法，「我昨天也入手，覺得過譽」、「個人不喜歡，口感好沙好濃」、「就辦桌喝到的芭樂汁味道」。

好市多Costco

相關新聞

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

好誇張！踢足球被同伴踢中 竟斷4根肋骨加血胸

2019-09-24 17:45

因為自卑感作祟 這3種個性的女人都覺得自己「命好苦」

2019-09-24 20:49

明華園90周年大戲大河彈劍 青年挑大樑與孫翠鳳尬戲

2019-09-24 18:50

你也「嗯不出來」？ 可能是藥物作祟

2019-09-24 18:46

直飛韓國江原道！新廉航「江原航空」來了 最快12月中開航台北

2019-09-24 18:42

夜市賣飲料久站出問題！竟是靜脈曲張惹禍

2019-09-24 17:35

消基會：學步車暗藏風險 美國近年23萬嬰兒受傷

2019-09-24 17:23

烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20

影／他沒有手掌也能彈鋼琴！俄羅斯羅曼諾夫秀琴藝

2019-09-24 17:03

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

中和再增1例本土屈公病 國強嶺封鎖步道變22條

2019-09-24 16:34

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

癌友化療後人工血管該拔嗎？ 專家這麼建議

2019-09-24 16:26

國道散落物收費上路7天 1車掉鐵片挨罰1.2萬

2019-09-24 16:01

首推防疫雙語繪本 時尚媽咪Melody當洗手糾察隊

2019-09-24 15:45

台南腸病毒再添重症病例 小心痊癒仍有嚴重後遺症

2019-09-24 15:28

美人樹、欒樹開花 秋季賞花地點報你知

2019-09-24 15:16

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

高雄新增一腸病毒71型重症個案 7個月男童兄姐也曾感染

2019-09-24 14:54

腸病毒升溫 上周258班停課

2019-09-24 14:31

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

傷寒新增一境外移入 30歲男出差巴基斯坦感染

2019-09-24 14:17

反送中影響 來台港人一年減少20萬人次

2019-09-24 14:12

讀者10月號 把孤獨變好生意

2019-09-24 14:10

3D列印當小助手 自體牙齒移植3分鐘搞定

2019-09-24 14:09

腸病毒升溫 上周258班國小及幼兒園停課

2019-09-24 14:08

抽檢嬰幼兒學步車 1件標示不合規定

2019-09-24 14:06

Airbnb與海洋保護協會 召募科學志工前往南極考察

2019-09-24 13:29

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

就想坐靠窗！他搭火車遇公主佔座 要求讓位遭回：有差嗎？

2019-09-24 12:00

「曬出小麥肌」比美白難？助曬前要懂的關鍵

2019-09-24 11:59
看更多

熱門文章

車上裝這小配件…車禍致死率竟高了20倍！

2019-09-24 09:00

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

士林夜市水果攤坑殺顧客 市府開罰2攤不改善就驅離

2019-09-23 22:43

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

彭啟明：周末前後有機會發展颱風 影響下周天氣

2019-09-24 07:43

今明兩天秋高氣爽 吳德榮：周四起水氣增多

2019-09-24 07:16

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

停經後分泌物多 竟是卵巢癌末期

2019-09-23 23:27

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

把握今明兩天好天氣 周四北部降雨機率增

2019-09-24 09:03

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51

每日星座運勢／天秤笑容讓戀愛順利　工作進展順利

2019-09-24 00:00

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

萊恩控必訪！ 「KAKAO FRIENDS濟州專門店」買到手軟

2019-09-23 23:32

秋風起 醫師說：別把過敏性鼻炎當成感冒

2019-09-24 08:27

華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

海味入冰！ 超獵奇霜淇淋「USO霜淇淋隱室」台南快閃

2019-09-23 22:32

台13甲設保護石虎警示牌 結合俄國插畫家設計石虎圖樣

2019-09-24 13:59

環團質疑彰化水質差 水公司：符合飲用水水質標準

2019-09-24 11:44

全國水質評比 民團：高雄「原水、清水」都敬陪末座

2019-09-24 10:01

疑似中風？ FAST教你判斷

2019-09-23 23:27

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

聘外勞也能申請喘息 衛福部宣布今正式上路

2019-09-24 11:06

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

年輕型乳癌增 3原因延遲就醫

2019-09-23 23:27

環團批高雄水質全台最差 台水公司反批：別誤導

2019-09-24 11:11

亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top