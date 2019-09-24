超感動！她撲空好市多超夯飲品 竟獲路人「神支援」

2019-09-24 20:51 聯合新聞網 綜合報導



女網友到好市多買「芭樂檸檬綠茶」卻不幸撲空，沒想到一旁的女客人竟「神支援」，讓她相當感動。圖擷自／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）因商品種類多樣、價格優惠，而吸引不少民眾前往消費。近日好市多推出了一款「芭樂檸檬綠茶」，獲得網友一致好評，更掀起一股搶購風潮。日前，一名女網友也到門市採購商品，不料卻見冰櫃被搶購一空，正當她失落之際，竟有一名路人「神支援」轉讓，令她感動萬分。

女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前她到好市多購物，發現其他顧客的推車內都拿了一組「芭樂檸檬綠茶」，正當她以為自己也能順利買到超夯商品時，只見冰櫃被搶購一空，綠茶早已完售，令她十分失望。

原PO隨即打電話聯絡友人，告知「賣光了」的不幸消息，沒想到一旁的女客人疑似聽到原PO的對話，竟「神支援」讓出了一組綠茶給她，讓原PO相當感動。她在文中寫道，「一位超善良的姐姐拿了一組給我，妳可能是聽到了我失望的對話，但真的真的很感謝妳的分享」。

網友也紛紛留言稱讚這名善良的女客人，「真的很感動耶這樣的人不多了」、「台灣人真善良！」、「羨慕有善良姊姊」，網友也感嘆該組綠茶真的很難買到，「我撲空超多次，希望下次也可以遇到仙女姐姐」、「每次都買不到飄過」，也有人發表看法，「我昨天也入手，覺得過譽」、「個人不喜歡，口感好沙好濃」、「就辦桌喝到的芭樂汁味道」。