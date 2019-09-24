Uber支持轉型方案但盼增時間 交部：不再給緩衝期

2019-09-24 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber期盼能給駕駛更多時間考試，並提供轉型協助；交通部則回應，緩衝期以分三階段納管，請Uber依據規畫全力以赴，直言「不會再給一次緩衝時間」。本報資料照片 分享 facebook

「Uber條款」汽車運輸業管理規則第103條之1今年6月上路，由於Uber、駕駛人自救會從抗拒到接受後，轉換時間不足，交通部加開計程車駕駛人執業登記證考照場次，並提供緩衝期。Uber今表態支持轉換方案，但期盼能給駕駛更多時間考試，並提供轉型協助；交部則回應，緩衝期以分三階段納管，請Uber依據規畫全力以赴，「交通部不會再給一次緩衝時間」。

Uber爭議5年邁入「和解」最後一哩路。交通部6月修訂「汽車運輸業管理規則」第103條之1，規範Uber等叫車平台與租賃車合作，須採1小時以上計費。在租賃業態度軟化後，交通部宣布將給予「有條件緩衝期2個月」，協助Uber司機轉型取得計程車駕駛資格，最晚須於11月前考取執業登記證，12月前掛計程車牌。

Uber傍晚發布聲明表態「支持平台駕駛和租賃業者採取行動轉換至多元化計程車方案。」不過Uber也表示，對於目前駕駛和租賃業在轉換上面臨許多行政作業和財務增加的困難，Uber感到非常擔憂，希望政府給予駕駛更多時間辦理執登考試，也能提供租賃業者更多在轉型經營的協助，由於許多人的生計都處於存亡關頭，期待政府能採取積極且果決的行動，妥善處理尚未解決的問題。

對此，交通部回應，交通部已經給予合理之有條件緩衝期，分三階段納管。並已協調警政署充分增加執業登記證考試場次，也已積極協調計程車商業同業公會Uber司機靠行、租賃車公司車牌取得（含租）方案，「請Uber依據規劃內容全力以赴，交通部不會再一次給緩衝時間。」