華航推新票價！10月2日起選位最高加3,720元、加收未登機費

2019-09-24 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



搭機旅客注意！華航即日起宣布推出新的票價產品，旅客可根據每次飛行的旅程需求選擇附加商品，像是行李額度、優選喜好座位、哩程累積標準等，還可自行搭配單點或套餐式票價。選位費用從10美金到120美金不等，另若未登機也要再收取費用。新票價規範預計在10月2日起實施。

華航近期推出特色產品，包含「精省Discount」、「樂活Basic」、「精緻 Standard」與「尊爵Flex」等4款，旅客可以依照旅行經驗自行組合單點或是套餐，搭配「機票效期延長」、「哩程累積優惠」、「行李額度變化」、「贈送機上WI-FI」、「優選喜好座位」等5大服務，輕鬆來趟彈性具有專屬個人化行程。

其中，優選喜好座位服務，旅客可在行前事先預留喜愛座位，確保同行親友一起坐，而且只需要依據票價類別，以免費或支付少許費用，就可以預先在華航官網、APP、客服中心、各地分公司票務櫃檯購買。

經濟艙提供3種座位區，包含緊急逃生出口，有寬闊腿部空間的「特選座位」，前排的「舒適座位」、特選或舒適座位以外的「標準座位」，選位費用依照短長程收取10美元到120美元不等金額，換算成台幣約310元到3,720元。