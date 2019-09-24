你也「嗯不出來」？ 可能是藥物作祟

2019-09-24 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



便秘是國人常見的問題，但多數人都認為是飲食、壓力大、少運動所導致。藥師提醒，除了飲食、運動外，便秘也可能是因為藥物所引起的。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

你也有「嗯不出來」的困擾嗎？便秘是國人常見的問題，但多數人都認為是飲食、壓力大、少運動所導致。藥師提醒，除了飲食、運動外，便秘也可能是因為藥物所引起的。

藥害救濟基金會藥師唐如意表示，有六大類的藥物可能會影響排便。

1.降血壓藥：

由於降血壓藥中含有利尿劑（diuretics）成分，具有排出體內水分的作用，腸腔內水分不足就會使大便變硬，進而影響排便。另外，有些降血壓藥中具降低交感神經的clonidine，會限制消化液分泌、降低腸道平滑肌蠕動能力；以及鈣離子拮抗劑如nifedipine，也會減少腸道蠕動能力。

2.胃藥：

胃藥中的制酸劑主要用來中和人體分泌的胃酸。唐如意說制酸劑常見的成分為鎂、鈣或鋁化合物為主，容易與腸道內的食物殘渣結合，成為難溶解又無法吸收的鋁鹽和鈣鹽，使大便變得乾硬，排出更為困難。

3.鴉片類鎮痛劑：

鴉片類鎮痛劑如嗎啡morphine，其主要作用中樞神經系統作用，使腸道蠕動減緩，延長食物殘渣在腸腔的滯留時間，增加水分吸收，同時也會干擾排便反射，減弱排便的慾望。唐如意表示，雖然鴉片類鎮痛劑民眾平時不容易自行購買，但有一些止咳藥水含有類似成分，也需要注意。

4.抗組織胺：

抗組織胺是過敏和感冒常使用的成分。其中第一代抗組織胺透過干擾組織胺的接受器而緩解症狀，同時作用在副交感神接受器上而延緩腸道平滑肌蠕動，因此容易造成排便困難。

包括三環抗鬱劑（TCA）、正腎上腺素與血清素回收抑制（SNRIs）等，可能導致腸液不足和減緩腸道平滑肌蠕動，使糞便在腸道內滯留時間延長，而造成便秘。

6.刺激性瀉劑：

如番瀉葉（番瀉苷；sennosides）、蘆薈（蘆薈素；aloin）、大黃（大黃素；emodin）等屬於刺激性瀉劑，可刺激大腸壁治療便秘，但若排便不順就自行服用，長期容易造成依賴，使結腸張力減弱，反而讓排便更不順。

社區藥師鄭文柏表示，進行藥事照護服務時，確實有不少因服藥而導致便秘的個案。他表示，許多個案因此自行買強效的浣腸劑、軟便劑等，而沒有排除造成便秘的根本原因，反而造成腸胃神經鈍化，陷入惡性循環。