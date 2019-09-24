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影／世界兒童畫展邁入50周年 特展走進桃機

2019-09-24 18:31聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

世界兒童畫展邁入50周年，24日起在桃園機場第2航廈出境長廊藝文展覽區推出特展，展出台灣特優作品，以及歷年曾經榮獲金、銀、銅牌獎，來自世界各國104個國家的116件原創作品，與搭機旅客分享各國兒童繪畫的魅力。

這項定名為「世界兒童畫展－讓我們童在一起」的特展，24日下午3時30分舉行開展儀式，由教育部次長范巽綠、桃機公司董事長王明德、國立台灣藝術教育館館長吳津津、采盟免稅店董事長古素琴等人主持，中華民國兒童美術教育學會等單位來賓參加。

開幕儀式中，今年前往義大利洛雷托聖樂節演出的苗栗縣建國國小合唱團演唱「魯冰花」等名曲；連續2年獲邀參加日本高知夜來季演出的新竹縣光明國小舞蹈團，表演「三彩畫布」舞蹈，獲得熱烈的掌聲。

中華民國世界兒童畫展由中華民國兒童美術教育學會與國立臺灣藝術教育館從1966年聯合開辦，至今已整整50屆。從2007年起，學會將歷年作品捐贈給藝教館，以達到收藏、研究、展示之目的；目前藝教館珍藏有國內外兒童精品得獎畫作達1萬8705件，同時建置世界兒童畫官方網站、將兒童畫作數位典藏，並提供兒童畫作品借展服務。

采盟免稅店指出，今年適逢世界兒童畫展屆滿50屆，象徵台灣與國際連結，以及友誼交流的里程碑，期盼藉由這次在桃園國際機場舉辦特展，讓美的影響力感染擴大，從國內延伸至國際。誠摯邀請中外旅客駐足生活中的美麗，共同投入藝術教育扎根行列，體現「美感從幼起，美力終身學」的願景 。

這項展覽從24日開展，至12月15日結束。

世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝...
世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝文展覽區，與搭機旅客分享各國兒童繪畫的魅力。開展典禮24日下午舉行，苗栗縣建國國小合唱團獻唱魯冰花等名曲。記者陳嘉寧／攝影
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世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝...
世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝文展覽區，與搭機旅客分享各國兒童繪畫的魅力。開展典禮24日下午舉行，新竹縣光明國小舞蹈團表演「三彩畫布」舞蹈。記者陳嘉寧／攝影
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世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝...
世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝文展覽區，與搭機旅客分享各國兒童繪畫的魅力。開展典禮24日下午舉行，教育部次長范巽綠（後排左四）等來賓共同參與。記者陳嘉寧／攝影
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世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝...
世界兒童畫展邁入50周年，24日起116件歷年作品走進桃園機場第2航廈出境長廊藝文展覽區，與搭機旅客分享各國兒童繪畫的魅力。開展典禮24日下午舉行，教育部次長范巽綠（中排右五）等來賓與苗栗縣建國國小合唱團師生合影。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場

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