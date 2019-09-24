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夜市賣飲料久站出問題！竟是靜脈曲張惹禍

2019-09-24 17:35聯合報 記者趙容萱╱即時報導

一名在夜市賣飲料的54歲婦人因工作需要，長期久站，造成左腿嚴重靜脈曲張，經常大腿、小腿酸漲痛，半夜還會抽筋，今年7月嚴重到站沒多久就腳酸，無法工作，經向心臟血管外科專科醫師陳建彰求診後，發現是婦人腿部大隱靜脈血液逆流造成，婦人經接受患部注射萬能膠治療，兩周後大腿的靜脈曲張消去，六周後小腿與足部的靜脈曲張也跟著消失，如今行動如常，回到工作崗位。

心臟血管外科專科醫師陳建彰說明，很多民眾誤以為靜脈曲張只是美觀問題，其實它是慢性靜脈功能不良的疾病，放任不管，可能導致皮膚潰瘍出血、蜂窩性組織炎，嚴重會截肢；若靜脈曲張血管內形成血塊，往深部靜脈延伸，嚴重恐肺栓塞致死，建議民眾若站不到10分鐘，腿部會出現腫、酸、漲痛，應立即就醫。

陳建彰說，靜脈曲張的治療技術上有很大的進展，從傳統的開大刀，進展到微創的方法，如雷射手術、萬能膠手術、注射治療、微創靜脈瘤摘除等，由於靜脈曲張內部根源的變化相當大，每個病人都有差異，該用何種方式治療？需要請教有經驗的血管外科專科醫師。

陳建彰指出，其中新發展出來的萬能膠手術，直接在患部注射萬能膠，萬能膠與患部血液作用產生凝固，封閉血管，阻斷靜脈血液逆流，手術不需要施打長段的局部麻醉，可以避免血管周圍的神經熱損傷的風險。

他說明，單純接受「靜脈曲張萬能膠手術」的病患，術後不用穿著壓力襪，在炎熱的夏天是一項不錯的選擇； 但如果有同時合併局部靜脈瘤摘除或注射治療時，建議依病況穿著短時間壓力襪或彈性繃帶，若有靜脈潰瘍的患者，則須長期穿著壓力襪，直到潰瘍完全癒合。

醫師陳建彰說明，54歲婦人原本嚴重靜脈曲張（左），經接受萬能膠手術，六周後，大腿...
醫師陳建彰說明，54歲婦人原本嚴重靜脈曲張（左），經接受萬能膠手術，六周後，大腿、小腿和足部的靜脈曲張消失（右）。記者趙容萱／攝影
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靜脈曲張手術

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