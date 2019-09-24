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老翁大腦動脈急性血栓 經動脈取栓救回一命

2019-09-24 17:40中央社 台南24日電

72歲何姓老翁今年4月騎機車載孫子上學後，遭發現倒在防火巷中，右側肢體無力，眼睛一直往左看，經急診確認左側大腦動脈急性血栓阻塞，緊急施以經動脈取栓後，救回一命。

奇美醫學中心神經內科醫師楊勝翔今天指出，何姓老翁平日身體沒什麼狀況，但有高血壓病史及酗酒習慣，4月清晨騎機車載孫子上學後，遭發現倒在防火巷中，無外傷或肢體變形，也無打鬥痕跡，衣著完整。

當時老翁右側肢體無力，無法說話，也聽不懂別人說的話，眼睛一直往左看；送醫後，頭部經電腦斷層掃描顯示無明顯出血，臨床評估中風症狀嚴重度超過血栓溶解劑可以施打的範圍，電腦斷層血管攝影發現老翁左側大腦動脈急性血栓阻塞。

醫師評估後施以經動脈取栓，老翁術後功能恢復極快，經過數天觀察及復健，出院時只剩下非常輕微的症狀，生活及工作功能大致良好。

楊勝翔表示，台灣平均每47分鐘就有1人死於中風，中風後幸運存活下來的人，有相當大的比率陷入臥床、行動不便及喪失生活自理能力的困境。

他說，梗塞型腦中風的發生，主因是通往腦組織的血管狹窄或阻塞，血流無法順暢通過，造成腦組織缺乏氧氣及養分，缺血一旦超過腦組織承受範圍，腦細胞就會開始死亡。及時搶救瀕死的腦組織，最快方法就是盡快打通血管，目前有2種可行方案，分別是靜脈注射血栓溶解劑及經動脈取栓術。

最新治療指引顯示，4.5小時內施打血栓溶解劑，可增加中風康復的機會及降低失能等級；但使用血栓溶解劑後，約6%病人可能會腦部出血，而部分出血的病人，可能因此死亡。

對有頸部或顱內大動脈阻塞、超過血栓溶解劑適合執行時間或有其它血栓溶解劑禁忌症的病人，可考慮進行經動脈取栓，打通血管。研究指出，顱內大動脈阻塞的打通率是59%至88%，術後90天後追蹤，有良好預後比率占33%至71%，顱內出血及死亡率約與靜脈注射血栓溶解劑相當。

腦中風老翁

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