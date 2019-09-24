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消基會：學步車暗藏風險 美國近年23萬嬰兒受傷

2019-09-24 17:23聯合報 記者張錦弘╱即時報導

許多家長會購買學步車讓嬰幼兒練習走路，不過消基會提醒，使用品質不佳的學步車，或使用不當，都可能引發意外造成傷害。歐盟、英、美、澳、紐、日等國家，因為嬰幼兒學步車使用不當，造成嬰幼兒跌落樓梯間，甚至游泳池裡等之意外事故頻傳。

消基會指出，美國兒科學會已呼籲家長應該丟棄或禁止使用學步車，加拿大甚至已全面禁止販賣與製造，也不准轉售二手貨。

消基會下午公布上半年與經濟部標準檢驗局合作隨機抽驗10個品牌嬰幼兒學步車結果，車本體及所附玩具的品質檢測都合格，只有1件商品的「商品檢驗標識」及「中文標示」不符合規定。不過，消基會仍提醒家長，基於國外受傷事故多，學步車仍應慎用。

標檢局指出，嬰幼兒學步檢測分三部分，一是車本體部分，包括折合鎖定裝置、座椅設計、彈簧間隙、孔洞、突出物、構造完整性、穩定性、耐燃性、表面塗裝材料、可觸及性、小物件、撞擊性、剛性及車輪等品質項目，結果都合格。例如學步車底盤和輪子間的間隙，要超過1.2公分才算合格，以免孩子的手指被夾傷。

二是所附玩具部分，包括物理性、電驅動性、重金屬含量及塑化劑含量等品質項目，這次抽檢也都合格。

第三是查核商品檢驗標識及中文標示，經調查，有一家廠商漏貼商品檢驗標識及標示型號與驗證登錄證書型號不符，已依據商品檢驗法規定，通知業者限期改正，否則可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

雖然國內學步車品質檢驗無虞，但消基會指出，有研究發現，1990年至2014年間，美國共有23萬676名15個月以下嬰孩，因學步車有關的傷害接受治療。其中逾9成事故導致寶寶頭頸受傷，最常見的傷害原因是摔下樓、占74.1%，其他還包括掉出學步車外等。

消基會董事長雷立芬提醒家長，選購及使用嬰幼兒學步車時應注意下列事項：

一、建議嬰幼兒以自然學步為優先考量，促進孩子的身體正常發育；亦可避免使用學步車過久，造成O形腿或意外摔傷，發生不可預料的危險。

二、倘若要買，應購買有貼附「商品檢驗標識」之嬰幼兒學步車商品，並檢查是否有完整之中文標示及附有使用說明書。

三、使用前應熟讀說明書之使用方法及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用說明書及警告事項執行。

四、使用學步車前，家長應先以雙手試壓學步車，確認車台之鎖（固）定機構都確實定位，並調整適宜高度，使嬰幼兒雙腳可著地，避免

嬰幼兒懸空，並正確扣合及使用學步車。

五、勿讓嬰幼兒將學步車所搭配之玩具放入口中或啃咬，以免發生危險。

六、搬動、調整或收合嬰幼兒學步車前，務必先將嬰幼兒抱出學步車，否則可能造成嬰幼兒受傷或摔落。

七、使用嬰幼兒學步車時，家長應清空家中障礙物，以防跌傷；同時應將樓梯等位置架上安穩的護欄，以防孩子快衝，跌落樓梯。

標檢局人員試範如何檢驗學步車，底盤和輪子間的間隙，要超過1.2公分才算合格，以免...
標檢局人員試範如何檢驗學步車，底盤和輪子間的間隙，要超過1.2公分才算合格，以免孩子的手指被夾傷。記者張錦弘／攝影
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