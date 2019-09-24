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旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

又有連假即將到來，想安排旅遊，又擔心荷包不夠深，中華民國旅行業品質保障協會公布10月到12月的合理旅遊價格，國內旅遊搭配秋冬補助，以花東三日遊為例，合理價格8,000元到9,000元，補助之後最多可減3,000元。離島部分則以澎湖最划算。另出國旅遊可挑中國大陸、越南、美國西部、紐西蘭等，降幅都比去年大，美西7到8日團最低3萬元有找。

中華民國旅行業品質保障協會公布10月到12月的合理旅遊價格，團體旅遊部分，一日遊最低落在1,500元左右，若是二到三日遊，則是落在3,500元到13,000元不等，依照出發地點及前往的地區、食宿等級而定。若是周末假日會再增加2,300元到5,000元不等。以台北出發為例，平日溪頭以北地區約3,500元到9,000元左右。

花東三日遊價格落在8,000元到9,000元，離島如金門、綠島、蘭嶼等，2天1夜最低合理價格為6,000元到7,000元，澎湖則是6,500元到7,500元左右，最貴為馬祖3天2夜落在8,000元到9,000元左右。不過，由於政府因應陸客不來，自9月起實施秋冬旅遊補助，依照天數不同，最多可減少2,000元到3,000元不等金額，也就是說，此時前往最為划算。

旅遊品質督導及交易安全委員會主委白中仁表示，花東旅遊價格比離島更高，原因是在遊覽車租金較高，而且配合的飯店多是高檔飯店，像是遠雄海洋公園、知本溫泉飯店等，因此使得團費價格較離島高。此外，離島部分以金門航班最多、旅館多，價格較低；、澎湖因遊覽車聯營，成本統一也較花東便宜，建議可趁10月東北季風來臨前把握機會前往旅遊。

國外旅遊部分則是以中國大陸、越南、美國西部、紐西蘭降幅最高。白中仁表示，目前因為受到中美貿易戰影響，人民幣貶值，航空公司為了吸引台灣民眾前往旅遊，機票部分有1,000元到2,000元不等降幅。越南近年來受到旅客喜愛，航空公司紛紛加入，如越竹航空、星悅航空加入，航班較去年同期增加2到3倍，因為供給增加，使得平均價格下滑。紐西蘭則是因為紐西蘭航空重回台灣市場，去年11月重啟台北飛奧克蘭直飛航線，使得短天數的旅行團更便宜。

受到紐西蘭航空重回台灣市場影響，今年第四季前往紐西蘭旅遊的短天數團更加便宜。聯合...
受到紐西蘭航空重回台灣市場影響，今年第四季前往紐西蘭旅遊的短天數團更加便宜。聯合報系資料照／記者陳建嘉攝影
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