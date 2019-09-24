旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



又有連假即將到來，想安排旅遊，又擔心荷包不夠深，中華民國旅行業品質保障協會公布10月到12月的合理旅遊價格，國內旅遊搭配秋冬補助，以花東三日遊為例，合理價格8,000元到9,000元，補助之後最多可減3,000元。離島部分則以澎湖最划算。另出國旅遊可挑中國大陸、越南、美國西部、紐西蘭等，降幅都比去年大，美西7到8日團最低3萬元有找。

中華民國旅行業品質保障協會公布10月到12月的合理旅遊價格，團體旅遊部分，一日遊最低落在1,500元左右，若是二到三日遊，則是落在3,500元到13,000元不等，依照出發地點及前往的地區、食宿等級而定。若是周末假日會再增加2,300元到5,000元不等。以台北出發為例，平日溪頭以北地區約3,500元到9,000元左右。

花東三日遊價格落在8,000元到9,000元，離島如金門、綠島、蘭嶼等，2天1夜最低合理價格為6,000元到7,000元，澎湖則是6,500元到7,500元左右，最貴為馬祖3天2夜落在8,000元到9,000元左右。不過，由於政府因應陸客不來，自9月起實施秋冬旅遊補助，依照天數不同，最多可減少2,000元到3,000元不等金額，也就是說，此時前往最為划算。

旅遊品質督導及交易安全委員會主委白中仁表示，花東旅遊價格比離島更高，原因是在遊覽車租金較高，而且配合的飯店多是高檔飯店，像是遠雄海洋公園、知本溫泉飯店等，因此使得團費價格較離島高。此外，離島部分以金門航班最多、旅館多，價格較低；、澎湖因遊覽車聯營，成本統一也較花東便宜，建議可趁10月東北季風來臨前把握機會前往旅遊。