烘爐地淪本土屈公病疫區？ 疾管署：不實謠言轉傳觸法

2019-09-24 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



新北中和國強嶺本土屈公病燒不停，不僅新個案不斷冒出，網路疫情謠言漫天飛。疾病管制署今公布，新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區內南里50多歲女性；近期社群媒體間流傳一則「烘爐地成本土屈公病疫區」訊息，疾管署澄清，烘爐地周邊目前並未列於管制區域，呼民眾如收到來源不明疫情資訊，勿隨意轉傳以免觸法。

近期LINE、臉書流傳「近期請大家不要去中和烘爐地週邊活動，該區域現在是疫區且已封山消毒….」訊息。據新北市政府擴大防疫管制區資料顯示，僅從原封鎖區僅有國強嶺8條登山步道，僅增列牛埔山近國強嶺與圓通寺間22條步道，疾管署副署長羅一鈞澄清，烘爐地周邊目前並未列於管制區域。

羅一鈞表示，民眾如收到來源不明疫情資訊，應先與衛生單位查證，勿隨意轉傳。依據傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可處新台幣三百萬元以下罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

羅一鈞表示，今日公布新增個案8月31日起陸續出現頭痛、全身發熱、腹瀉、肌肉關節痛、紅疹及手指關節紅腫等情形，9月15日就醫通報，於今日第二次採檢並檢驗確診。個案發病前主要於內南里住家及秀山里工作地活動，由於其住家鄰近國強嶺，研判其於住家周邊感染的可能性較高。

衛生單位於接獲通報後即啟動相關防治工作，預計明日將再針對個案居住地周邊進行逐戶化學噴藥及孳生源清除。疾管署再次呼籲，民眾應加強環境「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等。

管制區登山入口都有拉封鎖線立告示牌限制人員進入，每日皆會有員警巡邏，提醒民眾於管制期間請勿擅闖管制區域或破壞封鎖線，違者依傳染病防治法第67條，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。羅一鈞表示，目前新增個案有趨緩跡象，可望在十月中旬解除警報。